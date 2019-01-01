حادث مروع - تصادم لحافلة هلال الفاشر السوداني ووفاة المدرب

إصابات عديدة في بعثة الفريق السوداني

تعرضت حافلة فريق هلال الفاشر السوداني لحادث مروع فجر اليوم الأحد، خلال عودتها إلى مدينة الفاشر شمال دارفور، أدت إلى وفاة المدرب المساعد الهادي محمدين.

هلال الفاشر كان تلقى الهزيمة أول أمس الجمعة، أمام الأهلي عطبرة بثنائية نظيفة، خلال الجولة الحادية عشر من الدوري السوداني الممتاز.

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وأوضحت التقارير السودانية أن الحادث وقع في منطقة الموليح أقصى جنوب غرب مدينة أم درمان، خلال اتجاه الحافلة إلى مدينة الفاشر شمال دارفور.

سائق الحافلة تفاجأ بشاحنة كبيرة أمامه، لم يتمكن من تفاديها، ليصطدم بها بقوة، مما تسبب في وفاة المدرب محمدين، وتعرض البعض الآخر للإصابات.

التقارير أشارت إلى إصابة لاعب الفريق حسن إلى كسر في اليد، بالإضافة إلى تعرض مدرب حراس المرمى عبد الحفيظ إلى إصابة في القدم.

يذكر أن هلال الفاشر يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين فقط، وتلقى خمس هزائم وثلاثة تعادلات.