"هكذا سيتجنب الاتحاد الهبوط" .. محامون دوليون يكشفون كيف يفوز النصر بقضية حمد الله؟

التحقيقات انتهت والجميع في انتظار القرارات النهائية من لجنة الاحتراف

اقتربت النهاية في قضية نادي النصر السعودي ضد مهاجمه السابق المغربي عبد الرزاق حمد الله وناديه الحالي الاتحاد، بعد الانتهاء من الاستماع لأقوال أطراف القضية.

الانتهاء من التحقيقات:

قبل يومين، استمعت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أقوال حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، والمتهمين من العميد، في القضية.

الأزمة تحديدًا بدأت في نوفمبر 2021، وقتما فاجأ النادي العاصمي الجميع بإعلانه فسخ عقد المغربي من طرف واحد، لأسباب شرعية وقانونية، بحسب ما جاء في البيان، لكن دون الكشف عن التفاصيل.

ولجأ الطرفان بعدها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ طالب كل منهما بحقوقه المالية عقب فسخ العقد، لكن لم يُصدر أي قرار بعد.

وبعد أشهر، تفجرت أزمة جديدة بعدما حصل النصر على تسجيلات صوتية، يزعم أنها بين حامد البلوي وحمد الله، يحرض بها الأول المهاجم على التمرد والرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

ومن الاتحاد الدولي "فيفا"، لجنة الاحتراف السعودية الحق في التحقيق بالجزء الخاص بالتسجيلات الصوتية، محتفظًا لنفسه بحق التحقيق في قضية فسخ العقد من طرف واحد وما تبعها من جوانب مالية.

ماذا قال المحامون الدوليون عن هذه القضية؟

القانوني السعودي أحمد الشيخي أجرى حوارًا مطولًا مع المحامين الدوليين جوستافو ومارسيلو، عبر مساحة، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للحديث عن القضية من كافة جوانبها.

ولخص الشيخي الحوار الذي استمر لمدة ساعتين في عدة عناوين رئيسة نستعرض أبرزها في السطور التالية..

المحاميان أوضحا أن إصدار لجنة الاحتراف أو فيفا قرار بمعاقبة العميد، بداعي تحريض حمد الله للرحيل عن النصر، فإن النادي الجداوي سيكسب القضية بنسبة كبيرة، حال استئنافه على العقوبة.

وأشار الثنائي إلى أنه إذا أرادت لجنة الاحتراف أن تضمن مشروعية قراراتها، فعليها تجنب الحديث عن مسألة التحريض نهائيًا، والتركيز على التفاوض مع اللاعب خلال فترة سريان عقده مع النصر وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وأكد جوستافو ومارسيلو أنه يتوجب على العالمي أن يثبت الأسباب القانونية والشرعية التي دفعته لفسخ عقد حمد الله، قبل أن يصدر الاتحاد الدولي قراره بمنع الاتحاد من إبرام صفقات جديدة لفترة معينة.

وشدد الثنائي على أنه حال تحويل القضية للجنة الانضباط والأخلاق، فإن إصدار قرار بهبوط العميد للدرجة الأدنى من الدوري المحلي، سيكون مستبعدًا نهائيًا إلا لو تم إثبات أن النادي الجداوي قد كرر الأمر التفاوض مع لاعبين كُثر خلال فترة سريان عقودهم مع أنديتهم وأن عملية التأثير على هؤلاء اللاعبين كانت ممنهجة.