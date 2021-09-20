هزيمة مبكرة؟ بوروسيا دورتموند يعترف أن الحفاظ على هالاند مستحيل!

هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند يعترف باستحالة الحفاظ على إرلينج هالاند في صفوف الفريق.

أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند على استحالة الحفاظ على خدمات اللاعب النرويجي إرلينج هالاند في فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاتسكه وأكد خلالها أن الفريق سيقوم بكل ما في وسعه حتى يحافظ على اللاعب.

ما الذي قاله هانز يواخيم فاتسكه؟

وقال فاتسكه: "بكل تأكيد الأمر سيكون في غاية الصعوبة، لا أقول أنه مستحيل لكنه لن يكون سهلًا على الإطلاق".

وأضاف: "بكل تأكيد سنقوم بكل ما في وسعنا حتى نحافظ على نجوم الفريق معنا، وأن نبقي عليهم أوفياء لنا في المستقبل".

ماذا يعني رحيل هالاند عن بوروسيا دورتموند؟

هالاند سجل 68 هدفًا في 67 مباراة مع بوروسيا دورتموند في كل البطولات، مما يعني أن اللاعب أهدافه تتجاوز عدد مبارياته.

بعيدًا عن 19 هدفًا آخر ساهم اللاعب فيهم عن طريق الصناعة، أي أن إجمالي مساهماته وصل إلى 86 هدفًا وقارب الـ 100.

تعويض هالاند سيكون شبه مستحيل، فأرقام اللاعب الفردية تتجاوز أرقام الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في مثل ذلك العمر.

جدير بالذكر أن هالاند تتم متابعته من قبل ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد وسيتي وغيرهم من كبار أوروبا الذين يبحثون عن مهاجم بنفس الصفات.

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