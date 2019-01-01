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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

بعد هزيمة لاتسيو - ليوناردو ومالديني يجتمعان مع جاتوزو

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مستقبل جاتوزو في خطر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت آخر التقارير الإيطالية أن اجتماعاً دار بين الثنائي ليوناردو وباولو مالديني، مسؤولا ميلان، مع المدرب جينارو جاتوزو في أعقاب الخسارة من لاتسيو ووداع كأس إيطاليا.

وسقط ميلان في "جيوسيبي مياتسا" بهدف نظيف مساء الخميس بعد سابق التعادل سلباً في الذهاب، ليفقد فرصته في التتويج ببطولة الموسم الحالي.

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وذكرت "سكاي" أن ليوناردو ومالديني تواجدا في مقر تدريبات ميلان "ميلانيلو" صباح الخميس ودخلا في اجتماع مطول مع مدرب الفريق.

وأشارت الشبكة الإيطالية أن اجتماعاً دار أيضاً مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم وإعادة بث الروح قبل مباراة تورينو المهمة الجولة المقبلة.

وتحدثت عدة تقارير عن مفاوضات بين ميلان وعديد الأسماء لتدريب الفريق، وعلى رأسها ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، وأنطونيو كونتي، بالإضافة لماوريسيو بوتشيتينو، ورودي جارسيا.

ويحل ميلان ضيفاً على منافسه المباشر على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال تورينو ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

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