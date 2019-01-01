بعد هزيمة لاتسيو - ليوناردو ومالديني يجتمعان مع جاتوزو

مستقبل جاتوزو في خطر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت آخر التقارير الإيطالية أن اجتماعاً دار بين الثنائي ليوناردو وباولو مالديني، مسؤولا ميلان، مع المدرب جينارو جاتوزو في أعقاب الخسارة من لاتسيو ووداع كأس إيطاليا.

وسقط ميلان في "جيوسيبي مياتسا" بهدف نظيف مساء الخميس بعد سابق التعادل سلباً في الذهاب، ليفقد فرصته في التتويج ببطولة الموسم الحالي.

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"بالنسبة له، الفوز وحده لم يكن كافيًا، النجاح كان يجب أن يتحقق بطريقة تجعله لا يُنسى، ويتحدث عنه الناس لسنوات. لقد كان يحب الفوز دومًا، كان لاعبًا ناجحًا، ومدربًا ناجحًا".



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وذكرت "سكاي" أن ليوناردو ومالديني تواجدا في مقر تدريبات ميلان "ميلانيلو" صباح الخميس ودخلا في اجتماع مطول مع مدرب الفريق.

وأشارت الشبكة الإيطالية أن اجتماعاً دار أيضاً مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم وإعادة بث الروح قبل مباراة تورينو المهمة الجولة المقبلة.

وتحدثت عدة تقارير عن مفاوضات بين ميلان وعديد الأسماء لتدريب الفريق، وعلى رأسها ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، وأنطونيو كونتي، بالإضافة لماوريسيو بوتشيتينو، ورودي جارسيا.

ويحل ميلان ضيفاً على منافسه المباشر على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال تورينو ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي الأحد المقبل.