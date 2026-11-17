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اعتقدنا أنها ستكون مجرد مباراة هادئة للمنتخب الجزائري في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، عندما خاض الفريق مواجهة غريبة أمام توجو مساء اليوم، الثلاثاء، والتي أسفرت عن مفاجأة مدوية بالسقوط بثلاثية نظيفة، مما يثير المزيد من الشكوك حول الفريق الذي عانى الأمرين خلال السنوات القليلة الماضية، رغم عدد المواهب المتاحة في البلاد.

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ثلاثية توجو جاءت عن طريق هدفين لثيبولت كليدجي في الدقيقة 18 و32 وهدف أحرزه كينيدي بواتينج في الدقيقة 38 من زمن المباراة، وسط ذهول من جميع المتابعين وبالأخص الجماهير الجزائرية، التي انفجرت غضبًا بسبب الخسارة المذلة وأيضًا غياب الروح والحماس لدى اللاعبين، مع العلم بأن الفريق لعب بمجموعة أغلبها من البدلاء.

المدرب إبراهيم حمداني اعتمد على العديد من العناصر الاحتياطية في هذا اللقاء، مع غياب أسماء بحجم أنيس حاج موسى وإبراهيم مازا وحسام عوار، ليكون الثمن خسارة كارثية وسط تكهنات مُحيطة بمستقبله، وتوقعات بفشله في إصلاح ما أفسده فلاديمير بيتكوفيتش الذي رحل عقب الفشل في كأس العالم 2026!

الصدارة كما هي ولكن!

السبب الرئيسي الذي دفع حمداني للاعتماد على البدلاء، يرجع لحقيقة أن الجزائر "رغم خسارتها" تظل متصدرة لمجموعتها في تصفيات أمم إفريقيا، وفي رصيدها 7 نقاط، مقابل 6 لتوجو و5 لزامبيا و3 نقاط لصالح بوروندي، ولكن السقوط قد يؤثر لاحقًا في مصير الفريق بأي قرعة منتظرة.

المباراة ربما لن تؤثر على تأهل الجزائر لأمم إفريقيا، ولكن من غير المنطقي ظهور الفريق بهذه الطريقة أمام توجو التي دخلت المباراة وهي متذيلة للمجموعة، كما أن التدوير قد يكون حافزًا لمن حصلوا على الفرصة للتألق وليس عذرًا لهذه الخسارة المُذلة، وما يزيد الأمور صعوبة هو الغياب الواضح في الروح والقتال ولو حتى للخروج بنتيجة أقل للحفاظ على ماء الوجه.

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الخسارة جسدت حالة شديدة من الفشل وغياب الهوية عن منتخب الجزائر، حيث لم يقتصر الأمر على الجانب الجماعي فقط، بل أيضًا من الناحية الفردية، بتقديم كل منصف بقرار مهاجم الأهلي المصري، نبيل بنطالب، أحمد توبة وعبد الرحمن رباش وغيرهم بمستويات محبطة.

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وعلى الجانب الآخر ساهمت هذه الحالة في ظهور توجو بواحدة من أفضل مستوياتها في السنوات الأخيرة على الإطلاق، وذلك لأن الضيوف ساعدوهم بحالة الاستسلام والتفكك في كل الصفوف، وكأن بيتكوفيتش رحل بجسده فقط تاركًا أزماته والصورة الباهتة للمنتخب الحزائري من خلفه.

رحيل حمداني

المدرب البالغ من العمر 48 سنة وصل لتدريب منتخب بلاده في شهر سبتمبر الماضي، بعد سلسلة من المحاولات التي قام بها الاتحاد الجزائري للتخلص من كابوس بيتكوفيتش والأمور الخاصة بعقده، ومنذ هذا التاريخ أدار الفريق في 5 مباريات "فاز في 3 على توجو والنيجر وزامبيا، وتعادل مع بوروندي وخسر من توجو".

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نتائج متوسطة ولكنها ليست كارثية "قبل سقوط اليوم" وسط شكوك أثيرت في الفترة الماضية حول جدية تواجد حمداني على رأس القيادة الفنية للجزائر، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الوطني لكرة القدم للخروج علنًا لدعمه في بيان رسمي.

الاتحاد الجزائري قام بتجديد الثقة في حمداني "علنا" في نهاية أكتوبر الماضي، وقال:"بعد التوقف الدولي الأخير من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، يود المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري التعبير عن ثقته الكاملة بالمنتخب الوطني الذي يقوده إبراهيم حمداني، ونؤكد أن كل الإمكانات متاحة لتوفير أفضل ظروف لنجاح الفريق".

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وشدد الاتحاد على ضرورة التكاتف في وجه الانتقادات الموجهة لحمداني، والتي وصفها بـ"غير الموضوعية"، ولكن يبدو أن المدرب الجزائري لم يستغل هذا الدعم بالشكل الكافي، لأنه كان من المنطقي الرد على هذه الثقة بالانتصار على متذيل مجموعته في تصفيات إفريقيا، مما كان يتطلب منه اللعب بتشكيل مختلف وأقوى نوعًا ما من الفريق الذي لعب به اليوم.

وبالتالي ظهرت العديد من المطالب برحيل حمداني من منصبه، وذلك بسبب غياب الأفكار والخطة الواضحة له وفقًا للأغلبية الساحقة من منتقديه، ولا يمكن أن نلومهم بأي شكل من الأشكال بعد مهزلة توجو.

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الحل موجود

يجب التأكيد على أن ما نراه الآن ليس وليدًا للحظة، بل استمرارًا لمعاناة الجزائر منذ تحقيق بطولتي كأس إفريقيا 2019 وكأس العرب 2021، وما تبع ذلك من انهيار واضح في المستوى بعد نجاحات وصلت إلى 35 مباراة متتالية دون أي هزيمة منذ نوفمبر 2018 وحتى يناير 2021.

الجزائر أخفقت بعدها في أمم إفريقيا 2022 بالخروج من دور المجموعات، ثم تكرار نفس الأمر في 2024 ليغادر جمال بلماضي منصبه، وهو قرار منطقي للفشل أيضًا في التأهل لكأس العالم 2022، ليأتي بدلًا منه فلاديمير بيتكوفيتش الذي تسبب في أجواء سامة وخلافات مع لاعبين وغياب للهوية والعديد من المشاكل قبل رحيله.

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ولذلك يجب الالتفات لحقيقة أن هزيمة توجو لا تعني بالضرورة الحكم على إبراهيم حمداني بالفشل، ولكن بمعنى أصح :"مشاكل الجزائر أكبر منه"، وهو ليس الشخص الأنسب من أجل إصلاحها، وهنا يظهر اسم حسام حسن الذي ارتبط مؤخرًا بتدريب الجزائر عقب رحيله عن منتخب مصر لأسباب غامضة "البعض يقول مشاكل شخصية والبعض الآخر يتكهن بتسبب محمد صلاح في إقالته".

المهم، أن حسام حسن ظهر كمرشح حقيقي لخلافة حمداني في تدريب الجزائر وارتبط أيضًا بالعراق، ولكن وفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن مصدر مقرب من الاتحاد الوطني في البلاد نفى وجود أي محادثات مع العميد تمامًا.

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وبغض النظر عن هذا النفي، حسام يعتبر من الخيارات المنطقية للغاية، رغم حساسية الموقف بسبب مشاكله السابقة كمدرب للمصري وأزمة شبيبة بجاية الشهيرة مع شقيقه إبراهيم، فإن العميد هو الرجل المناسب لقيادة الجزائر، وذلك للأسباب التالية!

- حسام نجح مع مصر رغم محدودية الإمكانيات وضعف الدوري المصري، وفي الجزائر سيجد الكثير من المواهب المميزة التي تمتلك خبرة الاحتكاك العالمي بسبب الاحتراف الأوروبي.

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- طبيعة حسام حسن الحماسية وروحه العالية وقتاله من أجل الفوز، كلها عناصر تحتاجها الجزائر في مرحلة تعاني خلالها من غياب في الهوية.

- العميد لديه خبرة على الصعيد الدولي من خلال تجربته مع مصر، ونجح في الخروج بالفراعنة من مرحلة حرجة عانى خلالها الفريق من أزمة مشابهة للتي تمر بها الجزائر حاليًا، وفترات من الفشل والتخبط مع روي فيتوريا وغيره.

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- تجربة تدريب مصر رفعت من اسم حسام كثيرًا، بعد قيادته المنتخب لنصف نهائي كأس إفريقيا، وتأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 واقترابه من ربع النهائي لولا الخسارة 3/2 في الدقائق الأخيرة من الأرجنتين.

- يمتلك عقلية هجومية يمكنها الاستفادة بأقصى شكل ممكن من المواهب المميزة التي تمتلكها الجزائر، كما يجيد التراجع للدفاع وخلق التوازن الكافي للحفاظ على التقدم في النتيجة أثناء التعرض للضغط، وهي هوية يحتاجها الفريق بدلًا من حالة التفكك التي يعيشها مع حمداني.

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التاريخ الذي صنعه العميد مع الفراعنة وُحرم من استكماله، يجعله مؤهلًا بالشكل الكافي من أجل تدريب منتخب الجزائر من النواحي الفنية واعتبارات أخرى، فهل تتطور الشائعات إلى أمر واقع في الأيام القادمة؟ سنرى ما سيحدث!