"هذه آخر رسائلي لإنقاذ النصر" .. فهد الهريفي يظهر في رداء "الناصح الأمين"

زهيرة عادل
Fahad Al-Harifi - nassral nassr twitter
النصردوري روشن السعودي

العالمي في حاجة بالفعل لمن ينتشله مما وقع به من تخبطات إدارية وفنية، إذ اقترب من الخروج بموسم صفري جديد

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بهدوء تام، خرج فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، للتحذير من مستنقع خطير وقع به العالمي، بعيدًا عن التعصب للآراء والدخول في مناوشات مع الجماهير كما اعتاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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جمهور العالمي صُدم قبل يومين بالتعادل أمام الخليج بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ليبتعد خطوة جديدة عن اللقب.

وقال الهريفي، خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الكلام فيما فات، نقصان عقل، وأنا لا أريد الحديث عن شيء مضى، له وقته للحديث عنه، لكن والله إني لناصح لكم، اطردوا الحرس القديم وإعلامي البوليفارد، هؤلاء ينفذون أجندة لأنفسهم ولمن يقف ورائهم، لا يخدمون الكيان".

وأضاف: "ماذا استفدنا منهم خلال ثلاث سنوات مضت إلا المؤامرات والتحريض وتغطية الإخفاقات؟، ثلاثة مواسم وأخطاؤنا مكررة، اطردوهم، إني لكم من الناصحين، هذه آخر رسائلي لكم إن أردتم أن يعود النصر قويًا شامخًا ببطولاته".

جدير بالذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة مبتعدًا عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، بخمس نقاط، مع بقاء أربع جولات فقط على نهاية الموسم.

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