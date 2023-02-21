"هذا اللاعب هو الوحيد الذي استفاد من تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو"

النصر ضم رونالدو خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي

انتقد الناقد الرياضي أحمد المصيبيح عدم تقديم نادي النصر للمستوى المطلوب والمتوقع من كرة القدم بعد التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو.

اللاعب الأسطوري في ريال مدريد ومنتخب البرتغال انضم للنصر بداية يناير الماضي ووقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025، وقد نجح في إحراز 5 أهداف وصناعة هدفين في دوري روشن السعودي.

المصيبيح قال خلال برنامج كورة "النصر مفترض أن يكون حاله الفني أفضل كثيرًا، المفترض أن يُضيف له رونالدو كثيرًا لكننا حتى الآن لم نجد الأداء الذي يُوازي قيمة النجم البرتغالي".

المصيبيح أوضح أن عبد الرحمن غريب هو اللاعب الوحيد الذي استفاد من وجود رونالدو في النصر، بقوله "أريد الإشادة بعبد الرحمن غريب، هو مثال جيد للاعب واجه النقد بتطوير وتحسين مستواه، العديد من اللاعبين في مركزه توقفت مسيرتهم مع النصر لمجرد عدم قدرتهم مواجهة الضغط، لكنه واجهه وربح الجولة".

أتم "غريب باعتقادي هو اللاعب الوحيد الذي استفاد من وجود رونالدو في النصر، نجح في الانسجام معه واللعب بجانبه، ومعانقة رونالدو له بعد الهدف يدل على التفاهم بينهما ومدى سعادة رونالدو بذلك. بقية اللاعبين يجب أن يستفيدوا كذلك من وجود رونالدو بجانبهم".

يُشار إلى أن عبد الرحمن غريب سجل هدف النصر الأول ضد الفتح في آخر مباريات دوري روشن السعودي، وقد كان رونالدو خلف التمريرة الحاسمة.