"هذا اللاعب لا يستحق اللعب في الهلال"

الخسارة أمام التعاون فتحت الباب لانتقاد اللاعبين

أشاد الناقد الرياضي صالح الطريقي بأداء التعاون خلال مواجهة الهلال الأخيرة في الدوري السعودي، لكنه في المقابل أكد أن الفريق الأزرق لعب مباراة ممتازة لم ينقصه خلالها سوى ترجمة فرصه لأهداف.

الهلال كان قد تجرع خسارته الأولى في الموسم بسقوطه أمام التعاون 2-1 في الرياض ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي يوم الأحد الماضي.

الطريقي تحدث عن اللقاء قائلًا "التعاون لا يختلف عن الموسم الماضى سوى في تطور وتحسن تنظيمه الدفاعي، كان قويًا العام الماضي هجوميًا لكنه كان يُعاني من مشاكل دفاعية، وقد تخلص منها هذا الموسم".

تابع "الهلال كان أفضل في المباراة ويجب على الهلاليين ألا يقسوا على الفريق، ما نقصه فقط ترجمة فرصه لأهداف".

Shahid Shahid

الطريقي وجه انتقادًا لاذعًا للمهاجم السعودي عبد الله الحمدان، مشيرًا إلى أنه لا يستحق ارتداء القميص الأزرق.

إذ قال لبرنامج الحصاد الرياضي "مشكلة الهلال الأساسية التي سيعاني منها طوال الموسم هي عدم قدرته التعاقد مع لاعبين جدد، عبد الله الحمدان لاعب لا يستحق فنيًا اللعب في الهلال، مستوى الفريق أعلى منه".

يُشار إلى أن الهلال ضم الحمدان في يناير 2021 بعدما حصل على توقيعه عقب دخوله الفترة الحرة في عقده مع الشباب، وقد اشترى الـ6 أشهر الأخيرة من العقد في سوق الانتقالات الشتوي بدلًا من الانتظار لضمه مجانًا في الصيف التالي.

اللاعب كان أساسيًا مع الشباب والمنتخب السعودي لكنه تحول إلى عنصر بديل في الهلال مما جعل المدرب هيرفي رينارد يستبعده من قائمة الأخضر في آخر تجمعين.