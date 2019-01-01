هدية ثمينة لجماهير الشباب في مباراة الاتفاق بالدوري السعودي

الشباب يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتفاق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يّحضر نادي الشباب هدية ثمينة لجماهيره، خلال مباراة الليوث أمام الاتفاق، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الشباب نظيره الاتفاق، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت المقبل.

وقررت إدارة نادي الشباب إهداء بعض الجوائز العينية والنقدية للجماهير التي ستحضر اللقاء وتذاكر سفر لبعض الرحلات.

ورصدت إدارة الليوث جائزة كبرى وهي عبارة عن "فيلا سكنية" سينالها أحد الحاضرين في المباراة أمام الاتفاق سيتم اختياره خلالها.

إقرأ أيضًا - الأهلي: لن نلعب أي مباراة قبل مواجهة الزمالك في القمة

ويسعى الشباب لجذب الجماهير لحضور مباراة الاتفاق، من أجل مساندة اللاعبين للعودة لنتائج الفريق الإيجابية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.