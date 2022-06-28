هدنة مدتها 15 عامًا يخرقها ريال مدريد.. الميرينجي قريب من سرقة جوهرة أتلتيكو

سرقة من نوع مختلف يستهدفها ريال مدريد من جاره

على مستوى مراحل الشباب، كان هناك اتفاق ضمني يلتزم به كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يقضي بمنع ذهاب أي لاعب من فريق إلى الآخر وهو في المراحل السنية الأدنى، وأنه إذا تم ذلك فليكن بتنسيق واضح بين الطرفين، ولكن يبدو أن هذا الاتفاق الذي صمد لنحو 15 عامًا، على وشك أن يخرق.

فقد ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد على وشك التوقيع مع خيسوس فورتيا نجم شباب أتلتيكو مدريد، وهو الجناح الذي يبلغ من العمر 15 عامًا فقط.

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El Real Madrid, cerca de fichar a Fortea, perla de la cantera del Atléticohttps://t.co/orrXGCEY4D



Reunión clave hace dos semanas. El lateral le dijo el sábado a su todavía club que no seguirá.



Empiezan los movimientos tras la ruptura del pacto.@marca@Marcatransfer — Mario Cortegana (@MarioCortegana) June 28, 2022

اللاعب الذي انضم إلى أتلتيكو مدريد من صفوف ليفانتي وانضم إلى فئة "كاديت" في أكاديمية ناشئي أتلتيكو مدريد، جلس ممثلوه مع مسؤولي ريال مدريد وتم وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بكيفية عقد صفقة مستقبلية من أجل ضمه.

وانتهى ذلك الاجتماع بترتيب موعد اجتماع جديد، ويوم السبت الماضي تم إبلاغ أتلتيكو مدريد من قبل ممثلي اللاعب أن فورتيا لا يريد الاستمرار.

كان رد الفعل في واندا متروبوليتانو خيبة أمل وغضب كبيرين، إنهم يفقدون واحدًا من أكثر جواهر الفريق تميزًا وإمكانيات رائعة، ولأن توني مونيوز وكيل اللاعب في الوقت الراهن لا يحظى بعلاقة جيدة مع إدارة أتلتيكو مدريد، فقد بات من المخيف أن يتم تناول أسماء جديدة للرحيل عن ناشئي الروخيبلانكوس.

ريال مدريد يقترب أيضًا من ناتشو ألاميدا الناشئ البالغ من العمر 12 عامًا، وهو لاعب وسط وقائد مرحلته السنية في أتلتيكو مدريد، كما أن بايرن ميونخ كان يغري خافيير فيرنانديز لاعب خط الوسط الواعد للغاية والبالغ من العمر 16 عامًا.

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