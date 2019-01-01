هدف واحد يفصل عمر السومة عن دخول تاريخ الدوري السعودي

هل يحقق المهاجم السوري هذا الرقم التاريخي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفض السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، خسارة فريقه لديربي جدة أمام الاتحاد، بعدما سجل هدف التعادل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة.

الأهلي تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

هدف عمر السومة في مرمى الاتحاد اليوم الجمعة، جعله يرفع محصلة أهدافه مع الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، إلى 99 هدفًا، خلال 101 مباراة.

هذا الطفل عاش أجمل لحظاته اليوم بجوار العقيد 🤳



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pic.twitter.com/YLUnm8zmYm — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

وإذا سجل عمر السومة هدف واحد خلال الـ44 مباراة القادمة، سيصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدفًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

عمر السومة ينافس على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 15 هدفًا.