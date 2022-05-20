هدف واحد وأصفار عديدة .. أرقام مصطفى محمد أمام أنطاليا سبور

أنهى جلطة سراي موسمه في الدوري التركي بتعادله مع أنطاليا سبور خارج ملعبه بهدف لكل فريق، وقد سجل المصري مصطفى محمد هدفه الوحيد بعد دخوله أرض الملعب بديلًا في الدقائق الـ20 الأخيرة.

جلطة سراي لم يحظ بموسم جيد في تركيا خلال 2021-2022، حيث أنهى الدوري التركي في المركز العاشر برصيد 52 نقطة من 14 انتصار و10 تعادلات و14 خسارة، وقد سجل هجومه 51 هدفًا واستقبل مرماه 53.

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مصطفى محمد لعب بدلًا من زميله الفرنسي بافيتمبي جوميس عند الدقيقة الـ69 وكان جلطة سراي متأخرًا بهدف ألاساني نداو، وقد استطاع إدراك التعادل عند الدقيقة 77 بمتابعة ناجحة لعرضية كريم أكتورك أوغلو الجيدة.

¡GOL DEL GALATASARAY! 💥



Mostafa Mohamed empató 1️⃣-1️⃣ el partido 🤩



🍿 No te pierdas el Antalyaspor vs. Galatasaray en vivo por beIN SPORTS Ñ.#ANTvGS 🇹🇷 #SuperLig pic.twitter.com/RtQTCChOwr — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) May 20, 2022

المهاجم المنتضم لجلطة سراي من الزمالك لم يُقدم الكثير خلال اللقاء باستثناء هذا الهدف، إذ لم يُسدد أي تسديدة خلاف تلك التي أسفرت عن الهدف ولم يصنع أي فرصة ولم تسنح له أي فرصة محققة باستثناء تلك التي استطاع استغلالها بنجاح وإدراك التعادل لجلطة سراي.

المهاجم الدولي المصري لم يُحاول المراوغة أبدًا لكنه نجح بالفوز في التحامين من إجمالي 4، وقد لمس الكرة 5 مرات 3 منها داخل منطقة جزاء الخصم، ولم يكن له أي جهد دفاعي .. رقميًا على الأقل.

الرقم المثير للاستغراب هو أن مصطفى محمد مرر الكرة 3 مرات وكلها في نصف ملعب جلطة سراي ورغم ذلك أخطأها جميعًا!

أرقام المهاجم صاحب الـ24 عامًأ متواضعة للغاية هذا الموسم في الدوري التركي، إذ لعب 27 مباراة بواق 110 دقيقة فقط، لم يُسجل خلالها سوى 7 أهداف ويصنع 3، وقد سنحت له 12 فرصة مؤكدة للتسجيل لم يستغل منها بنجاح سوى 4 بنسبة 33.3%.

يُشار إلى أن جلطة سراي ضم مصطفى محمد بالإعارة أولًا من الزمالك قبل أن يشتريه نهائيًا في ديسمبر الماضي، وقد كاد اللاعب أن ينضم إلى بوردو الفرنسي في الصيف الماضي لكن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة، وتتحدث عدة تقارير عن إمكانية انتقاله إلى أتالانتا الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.