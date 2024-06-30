هدف مورينيو .. القادسية يُقدم عرضه الأول لضم مهاجم إسبانيا

النادي السعودي كان قد ضم ناتشو ويسعى الآن لضم زميله في المنتخب

يُواصل القادسية تحركاته النشيطة جدًا في سوق الانتقالات الصيفي، حيث بدأ يعمل بالفعل على ضم الصفقة السادسة بعد الخماسي، ناتشو فيرنانديز وكوين كاستيلس وجوليان كينونيس وناهيتان نانديز وحسين القحطاني.

صحيفة آس الإسبانية كشفت النقاب عن فتح القادسية باب المفاوضات مع أتلتيكو مدريد لضم مهاجمه ألفارو موراتا المتواجد مع منتخب بلاده إسبانيا في ألمانيا حاليًا، حيث يخوض غمار بطولة يورو 2024.

الصحيفة أوضحت أن النادي السعودي تقدم بالفعل بعرضه الأول لضم المهاجم صاحب الـ32 عامًا وكان بقيمة 15 مليون يورو، وقد تحدث مسؤولوه مع اللاعب لاستطلاع رأيه في تلك الخطوة، وذلك بناءً على طلب المدير الفني للفريق ميشيل جونزاليس، والذي سبق أن اجتمع مع موراتا في شباب ريال مدريد عام 2008.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كانت عديد التقارير الصحفية قد تحدثت عن اهتمام جوزيه مورينيو بضم موراتا لفريقه الجديد، فنربخشة التركي، خاصة في ظل رغبة اللاعب التواجد فترة أطول على أرض الملعب الموسم القادم، وذلك بعدما ظل حبيس الدكة في مدريد خلال النصف الثاني من الموسم.

موراتا سجل 21 هدفًا في جميع بطولات الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد لكنه فقد مكانه الأساسي في النصف الثاني من الموسم لزميله أنخيل كوريا.