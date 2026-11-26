مشاركة تابع GOAL على جوجل

بطريقة دبلوماسية، قرر الإعلامي وليد الفراج، الرد على حالة الغضب الجماهيري التي طاردته، بسبب رد فعله على الهدف المذهل الذي أحرزه البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، في شباك السد القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

إعلان

هدف يخطف الأنظار

ونجح جواو فيليكس، في جذب أنظار العالم إليه، بهدف رائعة من ركلة مقصية "من لمسة أولى" في شباك السد، بالدقيقة 52، ليضفي إثارة على هدف كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء، ويقود العالمي لاقتناص النقاط الثلاث أمام الزعيم القطري، بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الخامسة من البطولة القارية.

ولكن، جاء رد الفراج على هدف فيليكس، عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد"، بطريقة أثارت جدلًا واسعًا؛ حيث بدأ في مقارنته بـ"مقصية" سالم الدوسري في مرمى الفيصلي بنهائي كأس السوبر السعودي 2022، وكذلك الخلفية المزدوجة من عمر السومة مع الأهلي، ضد الاتحاد، ليتساءل بشأن الهدف الأجمل من هؤلاء الثلاثي.

هنا، خرجت أصوات الاعتراض من قِبل الجماهير، عبر منصة (إكس)، باتهامات إلى الفراج، بمحاولة التقليل من قيمة هدف جواو فيليكس، في ظل الإشادات التي نالها على مستوى العالم، فضلًا عن قيام الفراج باستمرار، بمقارنة أهداف النصر المذهلة، كما كان الحال مع كريستيانو رونالدو، وهدفه من مقصية في شباك الخليج، بالموسم الماضي.

رد دبلوماسي

واستعرض الفراج، تعليقات عددٍ من المتابعين، التي حملت رسائل انتقاد صارخ له، بشأن المقارنة المستمرة لهدف جواو، وتناول الموضوع من زاوية "نصراوية".

إعلان إعلان

وبطريقة أشبه بـ"رد دبلوماسي"، استعرض تقرير من البرنامج، ردود أفعال الصحف والمواقع العالمية على هدف جواو فيليكس، والذي لاقى تفاعلًا عالميًا، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يكن مجرد هدف منح النصر فوزًا ثمينًا، وإنما تحول إلى لوحة كروية استثنائية تجاوز صداها حدود القارة، فيما كشف التقرير عن تساؤلات حول منصات على غرار قناة RMC ولايف سكور وESPN البرازيل، بشأن ما إذا كان هذا الهدف يستحق التتويج بجائزة بوشكاش، المقدمة من "فيفا"، كأفضل هدف في العالم، وهو ما أكدته صحيفة "أبولا"، بأن فيليكس يستحقها، كما وصفته صحيفة "ليكيب"، بأنه قدم مقصية بهلوانية هائلة، وكذلك "سبورت" التي قالت عنها "مقصية خارقة للطبيعة"، و"آس" التي اختارته كأحد أجمل أهداف العقد.

مواضيع ذات صلة

"مبالغة" في الإشادة؟

وبدوره، فسّر الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، فكرة المقارنة بين هدف جواو فيليكس، وهدفي السومة والدوسري، ملمحًا بوجود "مبالغة" في وصف ما قدمه نجم النصر أمام السد، بأنه خرافي ولم ولن يأتي قبله أو بعده، في الوقت الذي كان رد فعل جماهير الهلال أو الأهلي، على هدفي نجميهما، بالاكتفاء بوصف أنه "هدف جيد".

ما ينتظر النصر

منتشيًا بفوزه على السد "آسيويًا"، يعود النصر إلى منافسات دوري روشن السعودي، بمواجهتين أمام الحزم ثم القادسية، في 28 نوفمبر و4 ديسمبر، فيما يعود إلى النخبة الآسيوية، حيث يحل ضيفًا على الغرافة القطري، في الثامن من الشهر المُقبل، قبل أن يصطدم بالشباب دوريًا، بعدها بأربعة أيام.

إعلان

الفوز الآسيوي صعد بالنصر إلى المركز الخامس في ترتيب مجموعة الغرب، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الوصل الإماراتي، فيما يواصل بطل دوري روشن، حملته للدفاع عن اللقب، بتواجده في المركز الثالث بـ28 نقطة، بفارق الأهداف عن القادسية "الوصيف"، بينما يتربع الهلال في الصدارة بـ30 نقطة.