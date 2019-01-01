هدف مبكر يحسم ديربي الجزائر لصالح حسين داي على حساب المولودية

قاسمي أضاع ضربة جزاء للنصراوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح نصر حسين داي في خطف الفوز في ديربي العاصمة أمام مولودية الجزائر بهدف وحيد، ضمن الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الجزائرية.

النصراوية استغرقوا أقل من دقيقة واحدة لافتتاح التسجيل في اللقاء وتسجيل الهدف الوحيد، عندما توغل شويطر داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى دادي مواقي، ليسددها بنجاح في الشباك.

وطالب لاعبو المولودية باحتساب ضربة جزاء له في الدقيقة 25، بعدما سقط بن عليجة داخل المنطقة بعد احتكاك مع علاتي، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وأضاع قاسمي فرصة هدف ثان لحسين داي بعدما استلم تمريرة طولية من خاسف، لكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح النصراوية إلا أن أحمد قاسمي أضاعها، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

الفوز رفع رصيد نصر حسين داي إلى النقطة 30 في المركز الثامن، بينما تجمد المولودية عند النقطة 35 في المركز الخامس.