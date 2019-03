هدف ماتيب يؤكد معاناة دفاع ليفربول أوروبياً

نجح بايرن ميونيخ الألماني في الخروج متعادلاً بالشوط الأول أمام ليفربول الإنجليزي في ملعب أليانز أرينا.

وجاء هدف البافاري بالخطأ من الكاميروني جويل ماتيب، بعدما حول عرضية جنابري في مرماه بالخطأ.

وتقدم ليفربول عن طريق السنغالي ساديو ماني، ليشعل المواجهة التي انتهت مباراة الذهاب منها بالتعادل السلبي في إنجلترا.

وفشل ليفربول في الحفاظ على نظافة شابكه في آخر 7 مباريات خارج قواعده بدوري الأبطال، وهو الفريق الإنجليزي الوحيد، الذي فشل في العودة لأرضه بدون أن تسكن شباكه أهدافًا.

بينما أصبح ماتيب رابع لاعب يسجل هدفًا في شباكه بقميص الريدز في دوري الأبطال بعد كل من سامي هيبيا أمام بشكتاش في 2007، ثم جون آرون ريزه أمام تشيلسي في 2008، وجيمس ميلنر أمام روما في 2018.

4 - Joel Matip is only the fourth player to score an own goal in the after Sami Hyypia (v in 2007), John Arne Riise (v 2008) and James Milner (v in 2018). Misfortune. #BAYLIV