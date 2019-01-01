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دوري أبطال أوروبا

هدف ماتيب يؤكد معاناة دفاع ليفربول أوروبياً

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الريدز الأسوأ بين الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح بايرن ميونيخ الألماني في الخروج متعادلاً بالشوط الأول أمام ليفربول الإنجليزي في ملعب أليانز أرينا.

وجاء هدف البافاري بالخطأ من الكاميروني جويل ماتيب، بعدما حول عرضية جنابري في مرماه بالخطأ.

وتقدم ليفربول عن طريق السنغالي ساديو ماني، ليشعل المواجهة التي انتهت مباراة الذهاب منها بالتعادل السلبي في إنجلترا.

وفشل ليفربول في الحفاظ على نظافة شابكه في آخر 7 مباريات خارج قواعده بدوري الأبطال، وهو الفريق الإنجليزي الوحيد، الذي فشل في العودة لأرضه بدون أن تسكن شباكه أهدافًا.

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بينما أصبح ماتيب رابع لاعب يسجل هدفًا في شباكه بقميص الريدز في دوري الأبطال بعد كل من سامي هيبيا أمام بشكتاش في 2007، ثم جون آرون ريزه أمام تشيلسي في 2008، وجيمس ميلنر أمام روما في 2018.

الجدير بالذكر أن التعادل يؤهل الريدز إلى الدور ربع النهائي، ولن يلجأ الفريقين إلى أشواط إضافية.

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