هدف صلاح في الكونغو يضعه ضمن عظماء التسجيل بتاريخ مصر

صلاح لا يتوقف عن التسجيل على مستوى الأندية والمنتخب

واصل محمد صلاح مهاجم منتخب مصر، تحقيقه للأرقام القياسية على جميع المستويات في الآونة الأخيرة.

مهاجم ليفربول فشل في التسجيل بأولى مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية ضد زيمبابوي، ولكنه مارس هوايته المفضلة ليزور شباك الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية.

هدف صلاح جاء في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، بتسديدة متقنة داخل منطقة جزاء الفريق الخصم.

رغم الانسحاب من الصفقة - دي ليخت يحاول مرة أخيرة مع برشلونة

ويعتبر نجم الريدز بهذا الهدف، ضمن 3 لاعبين فقط بتاريخ الفراعنة نجحوا في تسجيل 40 هدف أو أكثر.

🔴 المنتخب المصري يتقدم بثنائية نظيفة في شوط المباراة الأول على الكونغو.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/DmpG0Whdwe — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

ويأتي في الصدارة نجم الأهلي والزمالك المعتزل حسام حسن، حيث سجل 69 هدف طوال مسيرته الكروية بقميص مصر.

سيلفا يحدد خليفته في مانشستر سيتي

وبالمركز الثاني حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق، حيث أحرز 42 هدف، متفوق بهدفين عن صلاح.

يذكر أن فوز مصر على الكونغو، يضمن لها التأهل لدور الـ16 من أمم إفريقيا، ويضعها على صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن أوغندا.