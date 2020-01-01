هدف ريال مدريد يعلن موقفه من الرحيل عن فريقه

أحد أبرز اللاعبين في الدوري الفرنسي

كشف إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين الفرنسي، عن قراره بخصوص مستقبله بالبقاء أو الرحيل عن النادي الفرنسي.

صاحب الـ17 سنة تألق بشكل لافت مع رين خلال النسخة الماضية بالدوري الفرنسي، وبرز ضمن أهم المواهب في البطولة.

ريال مدريد راقب اللاعب بضعة أشهر، وحاول التعاقد معه هذا العام، ولكن المفاوضات مع رين لم تنجح في النهاية، ليخرج كامافينجا للحديث عن مصيره.

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وقال الشاب الفرنسي في تصريحات مع قناة "Telefoot":" قراري الرسمي بخصوص مستقبلي؟ بكل بساطة أنا مع رين وهناك سنوات قادمة في عقدي".

وأضاف:"لا يجب الالتفات إلى الشائعات المستمرة، لا يهمني على الإطلاق ما يثار بالخارج، إنها كرة القدم، هناك أشياء حقيقية وأخرى خاطئة".

وتعتبر هذه الأنباء منطقية لصعوبة تعاقد ريال مدريد مع اللاعب، نظراً للأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

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يذكر أن كامافينجا الذي يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع، شارك مع رين في 36 مباراة هذا الموسم، نجح في التسجيل مرة واحدة وصنع هدفين.