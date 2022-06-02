هدف ريال مدريد: أنا وليفاندوفسكي لن نرحل بسبب المال!

جنابري يوضح حقيقة المشهد للجمهور

أوضح لاعب فريق بايرن ميونخ، سيرج جنابري أن قراراته المحتملة هو وروبرت ليفاندوفسكي للبحث عن نادٍ جديد لا تتعلق فقط بالمسائل المالية.

وتشير التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات من نادي برشلونة لضم المهاجم البولندي، بجانب اهتمام ريال مدريد بالجناح الألماني.

وهو ما جعل جنابري يخرج للحديث للإعلام لكي يقول إن الأمر يحمل بعض التفاصيل التي تؤكد أن الرحيل لا يتعلق فقط بالأموال.

ماذا قال جنابري عما يحدث مع بايرن ميونخ؟

صرح جنابري عندما سئل في المؤتمر الصحفي بألمانيا: "من وجهة نظري، إنه لأمر مخز بعض الشيء كيف تسير الأمور بصفتك زميلًا في الفريق، وكجزء من النادي".

وواصل: "ليس الأمر أن كل واحد منا يفكر فقط في المال، هناك أشياء أخرى تلعب دورًا كبيرًا في جعلك تشعر بالرضا".

وتابع: "التقدير يجب أن يأتي من كلا الجانبين، من النادي إلى اللاعب ومن اللاعب إلى النادي".

ماذا عن موقف جنابري من الرحيل؟

في غضون ذلك، يرى جنابري أن عقده مع بايرن ينتهي صلاحيته في الموسم المقبل، وقد اجتذب اهتمامًا من ريال مدريد وليفربول في وقت ماضي حيث حاول النادي إقناعه بالبقاء.

ولكن يبدو أنه قد يجبر على الخروج في هذا الموسم أيضًا، مع وجود الدوري الإسباني والإنجليزي الممتاز كوجهات محتملة.

ماذا عن ليفاندوفسكي؟

تم الإعلان عن رغبة ليفاندوفسكي بالرحيل منذ مدة، حيث صرح اللاعب نفسه أن مسيرته في بايرن ميونخ "انتهت" الشهر الماضي.

وينتهي عقد المهاجم البولندي بحلول صيف عام 2023، لكن العملاق البافاري لا يرغب في تركه يرحل الآن، حيث تشير التقارير إلى وجود تعنت في عملية انتقاله لبرشلونة.

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