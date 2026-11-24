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اصطدمت مساعي برشلونة لضم المدافع الواعد رود نيستاد بعقبة كبيرة قبل سوق الانتقالات الشتوية. فقد استبعد قلب دفاع تفينتي الانتقال إلى كتالونيا منتصف الموسم، مفضلاً مواصلة تطوره في الدوري الهولندي على الانتقال إلى الدوري الإسباني.

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مواصلة التطور في تفينتي هي الأولوية

برز الهولندي البالغ من العمر 18 عاماً بوصفه هدفاً رئيسياً لبرشلونة في سعيه لتعزيز خط دفاعه بمواهب شابة. لكن المدافع أوضح، عقب فوز تفينتي الأخير 2-1 على فيليم الثاني، أنه لا يفكر في تغيير وجهته بعد. وأكد أداؤه في تلك المباراة، التي خاض دقائقها التسعين كاملة، أسباب متابعة بعض أكبر أندية أوروبا لتطوره السريع.

وتحدث نيستاد بعد المباراة عن التكهنات المتزايدة بشأن مستقبله وما يعتزم فعله هذا الموسم. وقال المدافع لصحيفة دي تليخراف، نقلاً عن سبورت: «اتخذت قراراً واعياً بالبقاء عاماً إضافياً على الأقل في تفينتي. أعتقد أن أمامي الكثير لأتعلمه، ويمكنني أن أفعل ذلك هنا على نحو جيد جداً».

الموهبة المتألقة في الدوري الهولندي لا تتعجل الرحيل

يعيش اللاعب الشاب، الذي يحظى بتقدير كبير، فترة رائعة في الدوري الهولندي، مستفيداً من الأجواء الإيجابية ومركزاً على ما يقدمه في الملعب. ومع تألق ناديه الحالي، يشعر بالرضا التام عن تطوره السريع وسلسلة النتائج الجيدة للفريق. وباختياره مواصلة مسيرته اللافتة في هولندا، يبدو أنه يعطي الأولوية للمشاركة المنتظمة واللعب ضمن فريق يحقق الانتصارات، بدلاً من الانتقال مبكراً إلى عملاق الدوري الإسباني.

وأضاف: «أستمتع كثيراً بوقتي، لدينا فريق جيد، ونلعب بشكل جيد، والأمور تسير على ما يرام بالنسبة لي شخصياً أيضاً».

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يدرك اهتمام برشلونة

رغم تمسكه بناديه الحالي، يدرك نيستاد جيداً العناوين التي تتناوله في إسبانيا. وكشف أنه شاهد الصفحات الأولى التي ربطته بفريق هانزي فليك، وأقر بأنه يحتفظ في منزله بنسخ من تلك التقارير تذكاراً لتزايد الاهتمام به. ومن الواضح أن هذا الاهتمام يسعده، لكنه لم يدفعه بعد إلى تغيير موقفه أو يشغله عن واجباته المهنية.

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وقال المدافع حين سُئل عن التغطية الإعلامية في برشلونة: «نعم، رأيتها. بل لدي الصحيفة في المنزل. اشتراها لي شخص وأحضرها إليّ. إنها ذكرى جميلة». وحافظ على هدوئه إزاء الشائعات، مضيفاً: «من الجميل أن يتحدثوا عنك هناك، لكنني أركز على تقديم أفضل ما لدي مع تفينتي».

منافسة بين كبار أوروبا على ضمه

برشلونة ليس النادي الوحيد الذي لفتته إمكانات اللاعب الشاب. فقد ارتبط اسم قلب الدفاع أيضاً بناديين كبيرين مثل بايرن ميونخ وتشيلسي ، وتُقدّر قيمته حالياً بنحو 20 مليون يورو. ويعكس هذا السعر مكانته بوصفه أحد أبرز المواهب الدفاعية الواعدة في كرة القدم الأوروبية، لكن تفينتي لا يواجه ضغطاً فورياً لبيع لاعبه البارز في ظل رغبته في البقاء.

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وحين سُئل نيستاد عن فرص تفينتي هذا الموسم، أبدى حذره المعهود وركز على الجهد الجماعي، قائلاً: «أعتقد أنه ما زال من المبكر القول إننا مرشحون للفوز باللقب. لا ينبغي أن ننشغل بذلك. علينا التركيز على أدائنا».