بسبب هدف في الوقت القاتل .. وفاة مدرب الشباب الأسبق

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، أدهم السلحدار؛ نجم نادي الإسماعيلي المصري ومدربه الأسبق ومدرب فريق الشباب بنادي الشباب السعودي الأسبق، خلال قيادته لمباراة في دوري الدرجة الثانية المصري.

السلحدار كان يقود فريق المجد السكندري خلال مواجهة الزرقا، ونجح فريقه في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 3+90 عن طريق محمد عصام.

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وعقب الهدف، تعرض مدرب المجد لأزمة قلبية مفاجئة، تم على إثرها نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة قبل تدخل الأطباء.

وسبق للسلحدار أن قاد فريق الشباب بنادي الشباب السعودي، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وهي تجربته الخارجية الوحيدة بجانب نادي الاتحاد الليبي.

ويعد الراحل أحد نجوم الجيل الذهبي للإسماعيلي، إذ حقق معه لقب الدوري 1990 ولقب كأس مصر 1997، ثم عاد للنادي مدربًا في عام 2019 وحتى منتصف عام 2020.

وأعلن الإسماعيلي الحداد على نجمه الأسبق، لمدة ثلاثة أيام، راجين من الله – سبحانه وتعالي – أن يتغمده بواسع رحمته.