هدف إنتر وتشيلسي يعلن الرحيل عن نابولي

اللاعب يفسر الأمر بغياب البطولات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن السيد هيساي، مدافع نابولي الأيمن، رحيله هذا الصيف عن الفريق، وفسر الأمر بسبب رغبته بالحصول على بطولات.

هيساي كانت أتى إلى نابولي في 2015 من إمبولي مع وصول ماوريتسيو ساري، ولكن تراجع دوره مع تولي كارلو أنشيلوتي المهمة.

وقال هيساي مع "ديجيتالب": "أنا جاهز لتحدي جديد، أريد التغيير وخوض تجارب جديدة، ربما معرفة بلد جديدة وفريق جديد".

وأكمل: "أريد الفوز بشيء وهذا هو الأهم، بالنسبة لي سنواتي مع نابولي قد انتهت وأتمنى إيجاد فريق يحتاجني".

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هيساي ارتبط في الأيام الأخيرة بالانتقال إلى إنتر، والصيف الماضي كان قريباً من تشيلسي مع ساري ولكن نابولي رفض العرض.

ويملك هيساي شرطاً جزائياً في عقده مع نابولي بقيمة 50 مليون يورو بحسب التقارير الصحفية الإيطالية.

وكان نابولي قد ضك جيوفاني دي لورينزو، ظهير أيمن إمبولي، لتتقلص حظوظ هيساي الموسم المقبل في ظل وجود كيفين مالكويت أيضاً.