هدفًا واحدًا يفصل القطري المعز علي عن رقم تاريخي بكأس آسيا

هل يحقق المعز علي رقمًا تاريخيًا له في كأس أمم آسيا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح المهاجم القطري المعز علي، على أعتاب كتابة رقمًا تاريخيًا له في كأس أمم آسيا، بعدما واصل تألقه في البطولة القارية المقامة في الإمارات.

المعز علي سجل هدفين اليوم في مرمى المنتخب السعودي، ليرفع رصيده من الأهداف في كأس آسيا إلى 7 أهداف.

المهاجم القطري أصبح على بعد هدفًا واحدًا ليتساوى مع الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي في تسجيل أهداف بنسخة واحدة، برصيد 8 أهداف.

قطر 🇶🇦 تفوز بسباق صدارة المجموعة الخامسة بثنائية نظيفة في شباك السعودية 🇸🇦.



#كأس_آسيا2019

#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/vF6CM9kiZf — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

علي دائي سجل 8 أهداف في نسخة واحدة بكأس أمم آسيا عام 1996، والتي توجت بها المنتخب السعودي بعد الفوز على الإمارات في النهائي.

وسجل المعز علي هدفًا في مباراة لبنان التي فازت بها قطر بهدفين دون رد، وسجل 4 أهدف في مباراة كوريا الشمالية، ثم هدفين في مرمى السعودية.

ويلعب المعز علي في صفوف فريق الدحيل القطري، ويبلغ من العمر 22 عامًا، ويلعب في مركز المهاجم.