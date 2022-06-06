هدده بكسر قدمه ونعته بالعاهرة .. هالاند ينتقم من نجم السويد

هالاند يتألق ويقود النرويج للفوز على السويد، ولكن معركته مع ميلوسفيتش كانت الحدث

شهدت مباراة السويد مع النرويج لحساب دوري الأمم الأوروبية معركة كلامية حامية الوطيس بين نجم النرويج إرلينج هالاند ونظيره في السويد أليكساندر ميلوسفيتش.

هالاند سجل هدفين ليقود بلاده لانتصار بنتيجة 2-1 على الجارة السويد، ولكن المشادة الكلامية المزعومة بين نجم مانشستر سيتي الجديد، ومدافع نوتنجهام فورست طغت على الأحداث.

ماذا حدث بين اللاعبين؟

وقال هالاند مع "TV2": "في البداية نعتني بالعاهرة، يمكنني القول بكل أمان إنني لست كذلك".

وأتبع: "ثانياً، قال إنه سيقوم بكسر قدمي، بعد دقيقة ونصف سجلت، هذا كان جيداً".

زميل نجم بوروسيا دورتموند السابق في النرويج ليو أوستيجارد علق هو الآخر على الواقعة: "هذا أمر غبي لفعله مع هالاند، أن تشعله، حاولت ذلك في التدريبات ولن أفعله مجدداً، هذا أمر يحبه ويرتد عليك سريعاً".

Erling Haaland is relentless 🤖 pic.twitter.com/cXGKP7t3ak — GOAL (@goal) June 5, 2022

كيف علق ميلوسفيتش على ما قيل بحقه؟

المدافع السويدي أكد على عدم حدوث أي أمر بينه وبين خصمه النرويجي: "لن أقول شيئاً مشابهاً أبداً".

وأضاف: "هذا أمر قبيح أن تقول ما قاله، أنا لا أتحدث النرويجية وهو لا يتحدث السويدية، وأنا لا أتحدث الإنجليزية أثناء المباريات، لا أعرف كيف نتحدث سوياً، لذا الأمر خاص أن يقول هذا".

وأردف: "لم أشعر بالضيق، لعب مباريات عدة كنت أشعر بالضيق بها أكثر من تلك المباراة".

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