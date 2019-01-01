هداف مونبلييه يختار تمثيل المنتخب الجزائري

13 هدفاً حتى الآن بالموسم الجاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بدأ أندي ديلورت، مهاجم مونبلييه، إجراءات الحصول على الجنسية الجزائرية، تمهيداً لتمثيل المنتخب الأول في الفترة المقبلة بعد تألقه في الدوري الفرنسي.

وسجل ديلورت حتى الآن 13 هدفاً وصنع سبعة مع فريقه في منافسات الدوري للموسم الجاري.

3 وديات للمنتخب الجزائري قبل أمم إفريقيا

🖌️ ريشة الرسام لم تجف، كل ما في الأمر يا سادة أن اللوحة اكتملت 👌💙❤



شاهد واستمتع ببعض رسومات إنييستا 😍👇



(📽️: @LaLigaArab)pic.twitter.com/4RMqxLx2vY — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

وحسبما علم "جول"، فديلورت بدأ في الأسابيع الأخيرة الخطوات الأولى للحصول رسمياً على الجنسية الجزائرية التي ينحدر منها من ناحية والدته.

حصول ديلورت على الجنسية سيجعله مرشحاً لتمثيل فريق جمال بلماضي في أمم أفريقيا المقبلة بمصر يونيو المقبل.

ونشر اللاعب تغريدة عبر حسابه على تويتر يحتفي بها بالأخبار التي تشير لاحتمالية تمثيله للجزائر في المستقبل، مردداً النشيد التشجيعي الشهير للفريق.

قمصان المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019

وسبق لديلورت اللعب مع كان وتولوز، وله تجربة حديثة بالدوري المكسيكي بقميص تيجريس.