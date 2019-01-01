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فيديو – هداف الدوري السعودي يأكل الجراد

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وجبته المفضلة الجراد المقلي بجانب زميله في الفريق هيلدون راموس
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أثار اللاعب الكاميروني تاومبا مهاجم نادي التعاون وهداف الدوري السعودي للمحترفين الجدل، بعدما تداول مقطع فيديو له وهو يأكل الجراد.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداول مقطع فيديو للمهاجم الكاميروني وهو يتناول وجبته المفضلة الجراد المقلي بجانب زميله في الفريق هيلدون راموس.

تاومبا يتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 هدف، متفوقًا على المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم الهلال صاحب الـ17 هدف بالتساوي مع المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وشهد الفيديو المتداول محاولة اللاعب الكاميروني إقناع زميله السوري جهاد الحسين بتناول الجراد معه إلا أن رد الأخير كان رافضًا، حتى لو أضطر إلى الموت بحسب ما قال.

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يُذكر أن الجراد يُباع بشكل عادي في الأسواق الشعبية بالسعودية، وبالتحديد في المناطق الجنوبية، وبعض البلدان العربية أمثال اليمن وليبيا.

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