فيديو – هداف الدوري السعودي يأكل الجراد

وجبته المفضلة الجراد المقلي بجانب زميله في الفريق هيلدون راموس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أثار اللاعب الكاميروني تاومبا مهاجم نادي التعاون وهداف الدوري السعودي للمحترفين الجدل، بعدما تداول مقطع فيديو له وهو يأكل الجراد.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداول مقطع فيديو للمهاجم الكاميروني وهو يتناول وجبته المفضلة الجراد المقلي بجانب زميله في الفريق هيلدون راموس.

تاومبا يتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 هدف، متفوقًا على المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم الهلال صاحب الـ17 هدف بالتساوي مع المغربي عبدالرزاق حمد الله.

تاوامبا مهاجم #التعاون يأكل الجراد، وجهاد الحسين يرد بتعليق طريف على هذا الأمر.😅😅

(📽️: @nosha_nfc ) pic.twitter.com/ZL3zPpEyZC — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 13, 2019

وشهد الفيديو المتداول محاولة اللاعب الكاميروني إقناع زميله السوري جهاد الحسين بتناول الجراد معه إلا أن رد الأخير كان رافضًا، حتى لو أضطر إلى الموت بحسب ما قال.

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يُذكر أن الجراد يُباع بشكل عادي في الأسواق الشعبية بالسعودية، وبالتحديد في المناطق الجنوبية، وبعض البلدان العربية أمثال اليمن وليبيا.