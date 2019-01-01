هداف أمم إفريقيا يعلن الاعتزال الدولي

نجم نيجيري آخر يترك النسور الخضراء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن أوديون إيجالو، مهاجم نيجيريا، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد انتهاء منافسات أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وتصدر إيجالو لائحة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف، وتُوج مع النسور الخضراء بالميدالية البرونزية بعد الحلول ثالثاً.

ونشر إيجالو بيانا عبر حساباته على وسائل التواصل أعلن فيه أنه بعد التشاور مع عائلته اتخذ القرار الذي وصفه بالصعب.

وتوجه إيجالو بالشكر لكل من منحه الفرصة للعب بقميص المنتخب النيجيري على مدار السنوات الماضية، والجماهير التي ساندت الفريق.

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ويعود إيجالو من جديد لصفوف فريقه شانجهاي شينوا الذي يتصدر لائحة هدافيه برصيد سبعة أهداف في تسع مباريات حتى الآن هذا الموسم.

إيجالو لم يكن أول المعتزلين في صفوف المنتخب النيجيري، إذ سبقه لنفس القرار القائد جون أوبي ميكيل في الأيام الأخيرة.