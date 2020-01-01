هدافي كلاسيكو الاتحاد والهلال .. نيفيز في الصدارة وحضور ضعيف للاعبي العميد

ونستعرض لكم تاريخ هدافي مواجهات الهلال والاتحاد بمختلف البطولات

تتجه الأنظار نحو اللاعبين في خط المقدمة لرؤية ماذا سيقدمون وكيف سيسجلون ومن سيحسم المباراة لصالح فريقه على الآخر وهذا طبيعي في عالم كرة القدم لاسيما أن النتائج تكون بالأهداف.

ويلتقي نادي الهلال اليوم أمام ضيفه الاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود ضمن مباريات الجولة الـ19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل فريق الهلال الجولة التاسعة عشر هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤١ نقطة، في حين يأتي نادي اتحاد جدة في المركز الثالث عشر برصيد ١٩ نقطة.

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وتشهد مواجهات كلاسيكو الاتحاد و الهلال إثارة كبيرة على مدار التاريخ، ويتصدر النجم السابق في صفوف فريق نادي الهلال تياجو نيفيز قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الكلاسيكو السعودي الأبرز بين الاتحاد والهلال منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بواقع (7) أهداف.

وسجل لاعبو الهلال (41) هدفًا في شباك الفريق الاتحادي، بينما سجل لاعبو العميد 22 هدفًا في شباك الفريق الأزرق.

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ونستعرض لكم تاريخ هدافي مواجهات الهلال والاتحاد بمختلف البطولات ..

تياجو نيفيز (7) أهداف - الهلال

كارلوس إدواردو (6) أهداف - الهلال

ناصر الشمراني (3) أهداف - الهلال

فهد المولد (3) أهداف - الاتحاد

نواف العابد (3) أهداف - الهلال

عبدالملك زياية (3) أهداف - الاتحاد

نايف هزازي (هدفان) - الاتحاد

كريستسان ويلهامسون (هدفان) - الهلال

عادل هرماش (هدفان) - الهلال