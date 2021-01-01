هجوم متواصل على حمدالله .. "لن نحترمك .. ولم يظلمك إلا فعلك القبيح"

حمدالله يدخل في أزمة كبيرة

هاجم الناقد الرياضي سلطان الحارثي، المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، بسبب رد فعل الأخير حول عقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان حمدالله قد تلقى عقوبة مؤقتة من لجنة الانضباط بإيقاف لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد، بسبب واقعة بفعل غير لائق بمواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

حمدالله جاء رد فعله عقب الإيقاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "إني أتصدق بعرضي على كل من ظلمني".

وقال الحارثي ردًا على حمدالله، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لم يظلمك إلا فعلك القبيح الذي ارتكبته أمام الشاشة التي يتابعها الكبير والصغير ولم تحترمنا".

وأضاف: "لذلك فنحن لن نحترمك وهرطقاتك التي تحاول من خلالها اللعب على العواطف لن تنطلي على أصحاب العقول المدركة".

حمدالله من أبرز المحترفين خلال المواسم الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين وصاحب لقب الهداف في آخر موسمين، ولكن أزماته كثيرة خلال الفترة الماضية.