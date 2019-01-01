هجوم قوي من رئيس الهلال على الاتحاد السعودي لكرة القدم

النجم ينتزع بطولة كأس زايد من الهلال السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

هاجم محمد بن فيصل، رئيس الهلال، الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب ضغط المباريات على فريقه قبل نهائي البطولة العربية والذين هزموا فيه.

وتلقى الهلال هزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" في إمارة العين الإماراتية.

وقال بن فيصل في تصريحات لصحيفة "الاتحاد"، إن الهلال تعرض لضغط مباريات كبيرة في أخر 6 أيام حيث خاض 3 مباريات قوية في مختلف البطولات.

وأضاف: "مواجهة الأهلي في نصف النهائي ومباريات الدوري، وأبارك بكل ما تعنيه الكلمة لأخواني في الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وسأله المراسل، لماذا هم سعداء، قال له رئيس الهلال: "حققوا ما يريدونه"، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي ضغط مباريات الهلال وتسبب في عدم التتويج بالبطولة.

إقرأ أيضًا - عين على الحكم - هل هدف النجم الساحلي الثاني في الهلال صحيح؟

ويقام النهائي في الموسم المقبل من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بالمغرب بعد زيارة تركي آل الشيخ الأخيرة وقراره الذي صدر أول أمس.