“هجوم صلاح على دفاع يونايتد كان كالديناصورات في الأفلام السينمائية”

إشادة كبيرة

أشاد بيب ليندرز، مساعد المدرب الألماني يورجن كلوب عن الأداء الهجومي المبهر لفريق ليفربول خلال المباراة التي جمعته بمانشستر يونايتد، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

النجم المصري، محمد صلاح قاد الريدز لانتصار كبير على عدوه اللدود مانشستر يونايتد أمام أنظار عشاقه بالـ "أولد ترافورد"، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك".

ليعلق الألماني على الأمر خلال المؤتمر الصحفي على هامش المباراة التي تجمعه بمضيفه بريستون في دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

ماذا قال بيب ليندرز؟

قال ليندرز: "نحن نطلق النار من كل مكان، أعتقد أن الأمر يتعلق كثيرًا بطريقة لعب الفريق".

وأضاف: "لاعبونا في المقدمة يتواجدون باستمرار في مراكز جيدة للتسجيل، جودة الثلاثي الهجومي مرعبة إنهم مثل الديناصورات في الأفلام السينمائية".

هل ليفربول أفضل من الموسم الماضي؟

واصل ليندرز التأكيد على أن نجاح الريدز مؤخرًا ليس تكتيكيًا، بل بسبب أنه حصل على عطلة صيفية أطول.

وقال بهذا الصدد: "هل قمنا بتغيير أي شيء في الصيف؟ لا، وقد أصبحنا أفضل، في بعض الأحيان نثبت أن الأمر يعود فقط إلى الأساسيات وهذا ما فعلناه في الصيف".

كيف هي إصابات الفريق؟

تطرق الألماني وتحدث عن الإصابات في الفريق، قائلًا: "جيمس ميلنر شعر بضيق في أوتار الركبة أمام مانشستر يونايتد، ولكن لا أتوقع أن يعود قبل فترة التوقف الدولي المقبلة".

وبخصوص نابي كيتا: "نابي كيتا يعاني من كدمة، لكنه لن يكون متواجدًا غدًا، ومن حسن الحظ أن قدمه لم تكن على الأرض أثناء تدخل بوجبا عليه".

وعن ثنائي الوسط تياجو ألكانتارا وفابينيو، قال بيب: "ربما يظهر تياجو أمام برايتون، لقد عاد ونتمنى أن نستعين به قريبًا، إذا لم يكن برايتون سيتواجد ضد أتلتيكو مدريد".

واختتم: "فابينيو ما زال لم يتدرب مع المجموعة، إذا حدث ذلك خلال اليومين المقبلين، سيشارك ضد برايتون يوم السبت".

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