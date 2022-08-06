هجوم ساحق .. المريسل يستعرض "الملفات السوداء" للصرامي مع النصر

خلاف كبير بين قطبين من أقطاب الإعلام النصراوي

يتواصل الخلاف الكبير بين اثنين من أقطاب الإعلام النصراوي في السعودية، وهما عبد العزيز المريسل وسعود الصرامي، وقد شن الأول هجومًا كاسحًا على الثاني من خلال تغريدتين عدد بهما ملفاته السوداء مع النصر.

الصرامي استفز فيما يبدو المريسل من خلال حديثه عن توحيد الهلال والاتحاد لصفوفهما ضد النصر في الموسم القادم، كذلك عن علاقة المدرب رودي جارسيا باللاعبين، وأيضًا عن الأسطوري ماجد عبد الله، مما دعاه للرد بقوة وقسوة.

ماذا قال الصرامي ليستفز المريسل والنصراويين؟

المتحدث السابق باسم النصر اعتاد السير في اتجاه مختلف عن الإعلام النصراوي هذا الموسم، خاصة فيما يخص قضية النادي ضد مهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله.

وقد نشر اليوم تغريدة أكد بها تعاون الاتحاد والهلال ضد النصر على جميع الأصعدة الموسم القادم، متسائلًا هل سيُعاني الأصفر من ذلك؟.

إذ كتب "بعد القرارات الأخيرة توحدت الصفوف الهلالية ضد النصر؟ توحدت الصفوف الاتحادية ضد النصر؟ النصر ""صار "" بين "كماشتي" الإتحاد و الهلال؟".

تابع "القوتان، رياضياً ،، إعلامياً ""جماهيرياً،،عناصرياً ،إدرياً، لرياضة البلد ،،!؟ سيعاني النصر من التحالف الاتحادي الهلالي في الموسم الجديد؟".

الصرامي واصل حديثه بتغريدة أخرى تضمنت صورة لأحمد حجازي مدافع الاتحاد مع مدربه نونو سانتو وصورة أخرى لجارسيا وحيدًا، ليُعلق بالإشارة إلى أن الصداقات والتعامل الجيد مع اللاعبين يخلق أجواءً إيجابية.

وأضاف "من الحكمة صناعة الصدقات في الوسط الرياضي ومن الحكمة خلق أجواء مناسبة للعمل و الإبداع، و من الحكمة البعد عن المشاحنات و التفاخر بالانتصارات"الوهمية"".

تابع "صناعة التحالفات "فن" و مهارة ،! صناعة الخلافات "ذات" ارتدادات سلبية !؟ الرياضة، سمو، فروسية، تنافس شريف تعارف بين الناس؟".

وأتم الصحفي المخضرم سلسلة تغريداته المثيرة بالتأكيد على أن حمدالله حقق لقب هداف العالم وهو إنجاز لم ينجح ماجد عبد الله في تحقيقه، ومشيرًا إلى أن النصراويين يقبلون المقارنات مع عبد الله حال كانت لصالحه فقط.

كيف رد المريسل على الصرامي؟

المريسل لم يُفوت تلك التغريدات دون رد، إذ عدد مواقف الصرامي مع نادي النصر وأبرزها هجومه الدائم على ماجد عبد الله ووقوفه مع حمدالله بعد انتقاله للاتحاد.

إذ كتب "جزء من تاريخ سعود الصرامي مع نادي النصر !؟ - هو من شكك في مشاركة النصر ببطولة أندية العالم وقال عنها مشاركة بالترشيح - هو من شكك في بطولات المناطق لنادي النصر - هو من يهاجم الأسطورة الآسيوية ماجد عبدالله".

أضاف في تغريدة أخرى "هو من هاجم عبدالرزاق حمدالله وطالب برحيله حينما كانت إدارة النادي تحاول تحتويه وهو من وقف معه ومع نادي الاتحاد بعد شكوى النصر".

وأتم حديثه بالكشف عن معلومة، بقوله "معلومة .. سعود الصرامي كان يعمل في صحيفة الجزيرة وهو جليس شخصية رياضية ترتبط بعلاقة قوية بصحيفة الجزيرة و لديها موقف من نادي النصر".

الجمهور النصراوي تفاعل مع تغريدات المريسل وهاجم الصرامي بشراسة على مواقفه السيئة تجاه ناديهم حسب وصفهم، وقد نشروا له العديد من مقاطع الفيديو التي تحمل هجومًا منه تجاه النصر وماجد عبد الله تحديدًا.