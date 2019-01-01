هجوم حاد من ألتراس يوفنتوس على أنييلي بسبب أسعار التذاكر

جماهير يوفنتوس تصف أنييلي بعدم الاحترام بسبب ارتفاع أسعار التذاكر في أليانز ستاديوم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شنت مجموعة ألتراس يوفنتوس هجومًا حادًا على رئيس النادي أندري أنييلي بسبب ارتفاع أسعار تذاكر ملعب أليانز ستاديوم.

وفاز يوفنتوس على ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمس الجمعة، في مباراة أراح فيها عددًا من لاعبيه الأساسيين من أجل مواجهة أتليتيكو مدريد.

وخلال المباراة، رفع ألتراس الفريق لافتات تحمل عبارات مضادة لأنييلي بسبب غلاء أسعار التذاكر الخاصة بمباريات الفريق.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

⁣⁣

1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩

"تعاملنا مثل العملاء وتريد منا أن نشجعك؟ يا لك من مثير للسخرية!" كانت عبارة رفعتها الجماهير في وجه أنييلي خلال مواجهة أودينيزي.

واتهم الألتراس الجماهير الصامتة والمؤيدة لما يحدث بأنهم حفنة من الدمى أو عبيد أنييلي، في إشارة لعدم الرضا الواضح على هذا الوضع.

وظهرت صباح اليوم السبت الرسومات على الجدران القريبة من أليانز ستاديوم والتي تحمل العديد من الرسائل للرئيس أنييلي.

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يذكر أنه من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات من قبل جماهير يوفنتوس في مباراة الفريق أمام أتليتيكو مدريد الثلاثاء المقبل.