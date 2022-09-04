هجوم حاد .. "تستحق الدكة يا سالم، تعلم من كاريلو ولا داعي لتلك الأفلام"

ردود أفعال كبيرة على لقطة الدوسري خلال مواجهة الفتح

هاجم الناقد الرياضي أحمد المصيبيح لاعب الهلال سالم الدوسري بعد اعتراضه العنيف على تغييره خلال مواجهة الفتح في ثالث جولات دوري روشن السعودي مساء اليوم الأحد.

الهلال هزم الفتح بهدف لوسيانو فييتو وقد قرر المدرب رامون دياز عند الدقيقة الـ72 إخراج الدوسري من الملعب، وهو القرار الذي لم يجد قبولًا لدى اللاعب بل غضبًا واستياءً شديدًا مما عرضه لانتقادات كبيرة من المحللين والنقاد والجماهير.

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أحد هؤلاء كان المصيبيح الذي طالب المدرب الأرجنتيني بوضع الدوسري على دكة البدلاء في المباراة القادمة من الدوري السعودي حتى لا يخرج عن النص مجددًا، معتبرًا الحديث عن الأمر ضروريًا للحفاظ على استقرار الفريق حتى لو عكر صفو الفوز والحصول على النقاط الكاملة. إذ قال لبرنامج كورة عبر قناة روتانا خليجية "الهلال حقق فوزًا ثمينًا رغم الإصابات والغيابات، وهنا أعلم أن البعض لا يحب الحديث عن الأخطاء عند حصد النقاط الثلاثة حتى لا نعكر صفو الفوز، لكن لابد من الحديث عن السلبيات". "الخطأ الأول في المباراة اليوم كان من سالم الدوسري، أدرك أن البعض يتحدث بعاطفة وقد يرى أنه لاعب كبير يُريد خدمة النادي حتى نهاية اللقاء، لكني أختلف مع هذا .. سواء كان لاعب كبير أم صغير، مؤثر ونجم أم لا، عليه احترام قرارات المدرب لأنه يُمثل قدوة للاعبين الشباب في ناديه والأندية الأخرى".

Shahid

تابع "الفريق فائز والجمهور سعيد لكن سالم تسبب في إثارة الجدل وانقسامات بين الجماهير وحديث حول غضبه وأسبابه وإن كان محقًا أم لا، عليك أن تكون قدوة للاعبين الشباب ولا داعي لتلك الأفلام أبدًا، وأطالب ألا يلعب أساسيًا في المباراة المحلية القادمة".

أتم "المدرب كان تصرفه عاقل ولم يتعامل بحماقة، ابستم ولم يدخل في صراع مع اللاعب، لكني أتمنى من الإدارة أن تتحدث مع اللاعب وتجعله يعلم أنه جزء من مجموعة، عليه أن يتعلم من كاريلو الذي كان نجم اللقاء ورغم ذلك خرج باحترام ودون أي مشاكل أو ضجة. احترام رأي المدرب وقراره واجب على الجميع".

يُشار إلى أن الهلال حصد 9 نقاط من مبارياته الثلاثة الأولى في الدوري السعودي ويستعد حاليًا لمواجهة الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل يوم 9 سبتمبر الجاري.