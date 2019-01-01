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دوري أبطال أوروبا

هجوم إسباني على الاتحاد الأوروبي بسبب اختيار حكم يوفنتوس وأتلتيكو

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Getty Images
مباراة مرتقبة في إياب دور الستة عشر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

شنت الصحف الإسبانية هجوماً حادا على روبرتو روسيتي، مسؤول لجنة التحكيم بالاتحاد الأوروبي، واتهمته بالتحيز في اختيار حكم لقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد المقبل بدوري الأبطال.

وفاز أتلتيكو ذهاباً بهدفين نظيفين في لقاء شهد عدة لقطات مثيرة للجدل من قبل الحكم فيليكس تسفاير وأبرزها إلغاء هدفاً بتقنية الفيديو سجله ألفارو موراتا ضد بطل إيطاليا.

وعنونت "آس" أن على أتلتيكو الحذر من روسيتي بسبب كونه إيطالياً ومن مدينة تورينو، معقل يوفنتوس، وهو ما قد يؤثر في اختياراته لحكم لقاء الإياب.

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ولم يتم حتى الآن الإعلان عن الحكم الذي سيدير لقاء العودة الأسبوع المقبل في تورينو بين الفريقين، وسيتم الكشف عن هويته في الأيام المقبلة.

وخلف روسيتي في منصبه بالاتحاد الأوروبي مواطنه الحكم الشهير بييرلويجي كولينا، في سيطرة إيطالية لم تعجب الصحيفة الإسبانية.

ويحتاج يوفنتوس للانتصار بفارق ثلاثة أهداف من أجل العبور للدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

 

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