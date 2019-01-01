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هتان باهبري يرسل رسالة لجمهور الهلال

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هل سينتقل لاعب الشباب للهلال؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

انتشر مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى اقتراب توقيع هتان باهبري مهاجم فريق الشباب، لنادي الهلال خلال الساعات المقبلة.

عقد هتان باهبري مع نادي الشباب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، دون الرجوع لناديه.

الفيديو المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر به أحد مشجعي الهلال، رفقة هتان باهبري، يتحدث معه حول التوقيع للزعيم.

هتان باهبري لم ينفي خلال المقطع توقيعه للهلال خلال الساعات المقبلة، بعدما قام المشجع بسؤاله عن الانضمام للزعيم، ليرد اللاعب "ان شاء الله يكون بالخير، اليوم بإذن الله".

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يأتي ذلك بد خروج أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي لنادي الشباب، بتصريحات يؤكد خلالها رفض هتان باهبري التجديد، وتراجعه عن التوقيع على العقود الجديدة.

المسعود أشار إلى أن باهبري رفض التجديد، بالرغم من موافقة نادي الشباب على شروطه، بعدما وضعها بنفسه.

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