النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

هتان باهبري: هدفنا توسيع الفارق مع النصر بالفوز على أحد

التعليقات()
مهاجم الهلال يتحدث عن مواجهة أحد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد هتان باهبري، مهاجم فريق الهلال، على أن فريقه جاهز لمواجهة أحد، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

باهبري قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نخوض يوم السبت مباراة مهمة ضمن المباريات الهامة التي نلعبها".

وتابع: "ندخل مواجهة أحد وكامل تركيزنا لتحقيق النقاط الثلاث وتوسيع الفارق مع النصر".

مهاجم الهلال أردف: "نتعامل مع كل مباراة نخوضها بالشكل المطلوب، حتى نحقق أهدافنا خلال الفترة المقبلة".

اختيارات المحررين

واختتم هتان باهبري تصريحاته قائلًا: "سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد جماهير الهلال، التي لا تحتاج إلى دعوة لحضور المباراة".

قبل لقاء السبت - أرقام مواجهة الهلال وأحد في الدوري السعودي

الهلال سيستضيف أحد مساء يوم السبت، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب محيط الرعب.

إغلاق