هتان باهبري: هدفنا توسيع الفارق مع النصر بالفوز على أحد

مهاجم الهلال يتحدث عن مواجهة أحد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد هتان باهبري، مهاجم فريق الهلال، على أن فريقه جاهز لمواجهة أحد، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

باهبري قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نخوض يوم السبت مباراة مهمة ضمن المباريات الهامة التي نلعبها".

وتابع: "ندخل مواجهة أحد وكامل تركيزنا لتحقيق النقاط الثلاث وتوسيع الفارق مع النصر".

🎙️سعود السويلم رئيس #النصر: "أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط، والتعاقد معه مر بأكثر من مرحلة، وأحمد البريكي بذل جهداً كبيرا في التوقيع معه". pic.twitter.com/5TvUA0T1hm — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 21, 2019

مهاجم الهلال أردف: "نتعامل مع كل مباراة نخوضها بالشكل المطلوب، حتى نحقق أهدافنا خلال الفترة المقبلة".

واختتم هتان باهبري تصريحاته قائلًا: "سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد جماهير الهلال، التي لا تحتاج إلى دعوة لحضور المباراة".

قبل لقاء السبت - أرقام مواجهة الهلال وأحد في الدوري السعودي

الهلال سيستضيف أحد مساء يوم السبت، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب محيط الرعب.