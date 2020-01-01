هاينكس: يجب على اللاعبين تقديم مساعدات مالية للقضاء على كورونا

يوب هاينكس يتحدث عن الدور الإنساني لكل فرد من أجل القضاء على فيروس كورونا

دعا المدرب الألماني يوب هاينكس إلى ضرورة التماسك والمشاركة من الجميع في محاولات القضاء على فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وكانت الدوريات الأوروبية قد توقفت منذ حوالي 5 أيام وذلك بعد تفشي وباء كورونا الجديد في العديد من دول القارة العجوز أبرزها إيطاليا.

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وكتب المدرب البالغ من العمر 74 عامًا في مقال ضيف لمجلة كيكر المتخصصة: "علينا أن نظهر التضامن، نحن الآن بحاجة إلى تعاون غير محدود تجاه بعضنا البعض، بين السكان، في جميع مجالات تعايشنا وفي كرة القدم"

وأضاف: "هذا واجبنا، وعلى اللاعبين أيضًا إظهار التضامن والشراكة من الناحية الاقتصادية، عليك أن تعرف أنك أنت ومستشاريك لم يعودوا يحددون مقدار المال الذي تجنيه"

وتابع: "الوضع الحالي صعب علينا جميعًا ويجب أن يفعل كل فرد ما بوسعه من أجل تقليل المعاناة حتى نصل إلى إنهائها تمامًا بفضل تكاتف الجميع"

وأردف: "نظرًا للمشكلات المالية الوشيكة للعديد من الأندية في كرة القدم، يعتبر هذا واجب على جميع المحترفين والقادرين على تقديم يد العون"

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يذكر أن العديد من اللاعبين حول العالم قد قدموا تبرعات إلى المؤسسات الخيرية إضافة إلى التكفل بالأسر التي يصعب عليها التكيف مع الظروف الحالية.