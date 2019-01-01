هاينكس: زيدان أثبت أنه كان الأهم في ريال مدريد

يوب هاينكس يؤكد أن زيدان مهم لريال مدريد ويضعه رفقة كرويف وبيكنباور ضمن أفضل اللاعبين في التاريخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد المدرب الألماني الكبير يوب هاينكس أن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد تعط خطوة هامة من أجل استعادة الفريق الملكي لتوازنه.

وكان زين الدين زيدان قد تولى مهمة تدريب ريال مدريد منتصف الشهر الحالي، بعد إقالة لوبيتيجي وسولاري على التوالي.

وفي هذا السياق، قال يوب هاينكس إن زين الدين زيدان حقق نجاحًا كبيرًا في ولايته الأولى بسبب ذكائه، وهو ما يراهن عليه في الولاية الثانية.

وأضاف: "لقد أظهر زيدان أنه كان أهم شخص في الفريق ومن الواضح أن مدريد لم يكن ليعاني كثيراً هذا الموسم في وجوده وهذا لسبب بسيط . لأنه يناسب كل شيء , فقيادته للفريق مقنعة وطريقته ذكية في اللعب"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وتابع: "زيدان يعامل كل من لاعبيه بالتساوي وبالكثير من التعاطف . إنه لا يستخدم حالته كلاعب سابق من الطراز العالمي وبطل عالمي لكنه يستخدم منهج التواصل ، وبالتالي يخلق جو لطيف في فريقه"

وحول قيمته كلاعب قال هاينكس: "زيدان مع بيكنباور وكرويف من بين أفضل لاعبي كرة القدم الأوروبيين على الإطلاق"

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يذكر أن يوب هاينكس قد تواجه أمام زيدان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي توج بها ريال مدريد للمرة الثالثة تواليًا.