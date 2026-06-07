ستنطلق مباراة هايتي ضد اسكتلندا في 13 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفي 14 يونيو الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية مشاهدة مباراة هايتي ضد اسكتلندا باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً. يوجد دليل تفصيلي خطوة بخطوة في نهاية هذا المقال، أو يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا لأفضل شبكات VPN لمشاهدة البث المباشر للرياضة.

هايتي ضد اسكتلندا: سياق المباراة

ستواجه هايتي، المصنفة في المرتبة 82 عالميًا، منافسة صعبة في المجموعة C إلى جانب اسكتلندا والبرازيل والمغرب. وصلت المنتخب الكاريبي إلى كأس العالم للرجال للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد أن تأهل أيضًا لبطولة 1974 في ألمانيا الغربية. تشارك اسكتلندا، المصنفة في المرتبة 43 عالميًا، في كأس العالم لأول مرة منذ 28 عامًا بعد فوزها الدرامي 4-2 على الدنمارك في اليوم الأخير من التصفيات.

Getty Images

من هم مدرب هايتي ولاعبوها الرئيسيون؟

أبرز لاعبي هايتي هم جوني بلاسيد، المدافع المخضرم؛ وجان-ريكنر بيلغارد، لاعب الوسط النشيط الذي كان أحد أبرز اللاعبين القلائل في فريق وولفز الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ونجم سندرلاند ويلسون إيسيدور، الذي يمثل التهديد الهجومي الرئيسي للفريق بفضل سرعته وحركته ومهاراته الفنية. ترقبوا أيضًا الجناح الفرنسي المولد روبن بروفيدنس (24 عامًا)، وهو لاعب يتمتع بالبراعة والمهارة في المواجهات الفردية، والذي نشأ في باريس سان جيرمان وروما قبل أن يستقر في هولندا. منذ توليه المنصب في يونيو 2024، أشرف مدرب هايتي سيباستيان ميني على انتعاش كروي ملحوظ. لم تطأ قدم ميني أبدًا أرض البلاد بسبب الاضطرابات السياسية العميقة، لكنه تمكن من غرس مشاعر الوحدة والثقة والانضباط في فريقه.

Getty Images

من هم مدرب اسكتلندا ولاعبوها الرئيسيون؟

قاد مدرب اسكتلندا ستيف كلارك المنتخب الاسكتلندي إلى أول مشاركة له في كأس العالم منذ عام 1998، بعد ست محاولات فاشلة متتالية. كما تأهل كلارك بالمنتخب إلى يورو 2020 ويورو 2024، مما يعني أن المدرب البالغ من العمر 62 عاماً نجح في إرسال الفريق إلى ثلاث بطولات كبرى من أصل أربع.

يبدو سكوت ماكتوميناي، الذي سجل هدف الافتتاح بضربة مقصية أسطورية في الفوز 4-2 على الدنمارك، متجدد الحيوية مع نابولي بعد مغادرته مانشستر يونايتد. وقد حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في موسمه الأول بإيطاليا 2024-2025، حيث ساعد «الأزوري» في الفوز بلقب الدوري. ومن المتوقع أيضًا أن يساهم جون ماكجين، لاعب أستون فيلا الذي فاز مؤخرًا بدوري أوروبا، في تسجيل الأهداف. ويضيف القائد آندي روبرتسون والظهير كيران تيرني من سلتيك خبرة واسعة إلى الفريق.

Getty Images

قائمة المنتخب الوطني المكونة من 26 لاعباً

تشكيلة هايتي

تستهل هايتي مشوارها في البطولة بمواجهة اسكتلندا يوم 13 يونيو (انطلاق المباراة الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش يوم 14 يونيو)، ثم تلتقي مع البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، والمغرب، الذي وصل إلى نصف النهائي في نسخة 2022.

حراس المرمى: جوني بلاسيد (باستيا)، ألكسندر بيير (سوشو)، جوسو دوفيرجيه (إف سي كوزموس كوبلنز).

المدافعون: كارلينس أركوس (أنجيه)، ويلغينس باوغوين (زولتي واريجم)، ديوك لاكروا (كولورادو سبرينغز)، مارتن إكسبيرينس (نانسي)، جان-كيفين دوفيرن (كا أ جنت)، ريكاردو آدي (إل دي يو كيتو)، هانيس ديلكرو (لوغانو)، كيتو ثيرمونسي (يونغ بويز برن).

لاعبو الوسط: ليفرتون بيير (فيزيلا)، كارل-فريد سانت (إل باسو لوكوموتيف)، جان-جاك دانلي (فيلادلفيا يونيون)، جان-ريكنر بيلغارد (وولفز)، بيير وودنسكي (فيوليت)، دومينيك سيمون (تاتران بريسوف).

المهاجمون: لويسيوس ديدسون (دالاس)، روبن بروفيدنس (ألمير سيتي)، جوسوي كازيمير (أوكسير)، ديريك إتيان (تورونتو)، ويلسون إيسيدور (ساندرلاند)، دوكنز نازون (الاستقلال)، فرانتزدي بييرو (كايكور ريزسبور)، ياسين فورتشن (فيزيلا)، ليني جوزيف (فيرينكفاروس).

طريق هايتي إلى كأس العالم

تصدرت هايتي مجموعتها في تصفيات الكونكاكاف بفضل أهداف أفضل هداف في تاريخ البلاد، دوكينز نازون، الذي سجل 44 هدفاً في 76 مباراة.

تشكيلة اسكتلندا

يواجه الاسكتلنديون هايتي (14 يونيو)، والمغرب (19 يونيو)، والبرازيل (24 يونيو) في المجموعة C.

حراس المرمى: كريغ جوردون (هارتس)، أنجوس غان (نوتس فورست)، ليام كيلي (رينجرز).

المدافعون: غرانت هانلي (هيبرنيان)، جاك هندري (الاتفاق)، آرون هيكي (برينتفورد)، دوم هايم (ريكسهام)، سكوت ماكينا (دينامو زغرب)، ناثان باترسون (إيفرتون)، أنتوني رالستون (سلتيك)، آندي روبرتسون (لاعب حر بعد مغادرته ليفربول)، جون سوتار (رينجرز)، كيران تيرني (سلتيك).

لاعبو الوسط: رايان كريستي (بورنموث)، فيندلي كورتيس (رينجرز)، لويس فيرغسون (بولونيا)، بن غانون-دوك (بورنموث)، تايلر فليتشر (مانشستر يونايتد)، جون ماكجين (أستون فيلا)، كيني ماكلين (نورويتش)، سكوت ماكتوميناي (نابولي).

المهاجمون: تشي آدامز (تورينو)، ليندون دايكس (تشارلتون)، جورج هيرست (إيبسويتش)، لورانس شانكلاند (هارتس)، روس ستيوارت (ساوثهامبتون).

طريق اسكتلندا إلى كأس العالم

احتاج الاسكتلنديون إلى فوز دراماتيكي بنتيجة 4-2 على الدنمارك في الجولة الأخيرة من التصفيات لضمان مشاركتهم الأولى في كأس العالم منذ عام 1998. أهداف كيران تيرني وكيني ماكلين في الوقت المحتسب بدل الضائع حطمت قلوب الدنماركيين في هامبدن بارك.

أخبار الفريق والتشكيلة

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الشكل





سجل المواجهات المباشرة





الترتيب

دليل تفصيلي لاستخدام VPN لمشاهدة مباراة هايتي ضد اسكتلندا اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى موثوقة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم يتم فيه بث المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة البث من الولايات المتحدة، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث المتصفح لضمان تفعيل التغيير. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة البث على هاتفك أو حاسوبك المحمول، لكن البث المباشر للأحداث الرياضية يستحق أن يُشاهد على الشاشة الكبيرة. وإليك كيفية تفعيل خدمة VPN على تلفازك: