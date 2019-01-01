هاني رمزي: لسنا راضين عن الأداء وهكذا سنتجنب تأثير استبعاد وردة

مدرب منتخب مصر اتفق مع الجمهور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أيّد هاني رمزي؛ المدرب العام لمنتخب مصر، رأي الجمهور حول ضعف أداء الفريق خلال كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا عدم رضاء الجهاز الفني عن المردود الفني حتى الآن.

الفراعنة تأهلوا إلى دور الـ16 بالكان بعد التغلب على الكونغو بثنائية نظيفة، سجلها أحمد المحمدي ومحمد صلاح، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال رمزي، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "الصعود مهم للغاية، وسنؤكد عليه في المباراة المقبلة أمام أوغندا، حققنا المطلوب، لكن للأمانة ما زلنا في مرحلة تذبذب الأداء، لكن الفترة المقبلة ستكون أفضل".

وأضاف: "المهم حاليًا الصعود كأول المجموعة، سنحاول تصحيح الأخطاء خلال الأيام المقبلة، حتى نقدم مباراة كبيرة أمام أوغندا".

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مدرب الفراعنة تابع حول تأثير استبعاد عمرو وردة صباح أمس الأربعاء، لأسباب أخلاقية: "سنحاول تصحيح الأوضاع الفنية للأفضل، لأننا كجهاز فني لسنا راضين عن الأداء، اللاعبون يبذلون مجهود كبير، لكن هناك أخطاء نريد تصحيحها".

يذكر أن الفراعنة تأهلوا بعدما رفعوا رصيدهم إلى النقطة السادسة، حيث حققوا الفوز في المباراة الأولى أمام زيمبابوي بهدف وحيد، سجله تريزيجيه.

ومن المقرر أن يلاقي الفراعنة منتخب أوغندا في اللقاء المقبل، بالأول من يوليو المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

بينما تتذيل الكونغو المجموعة دون نقاط، وتحل أوغندا ثالثًا بأربع نقاط ثم زيمبابوي ثالثًا بنقطة وحيدة.