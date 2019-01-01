هاني رمزي: لا ننتظر نتيجة معينة من قرعة أمم إفريقيا 2019

مدرب منتخب يتحدث عن قرعة كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، على أن الجهاز الفني للفراعنة لا ينتظر أي نتيجة معينة من قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وتقام قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 على سفح أهرامات الجيزة في مصر، وذلك بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.

وقال هاني خلال تصريحات تليفزيونية: "نحن جاهزون لمواجهة لأي منافس في كأس أمم إفريقيا، ولا يشغلنا مع من سنقع بالبطولة".

المدرب العام للفراعنة تابع: "هناك دائمًا احتمالات لوجود حصان أسود في البطولة، وذلك بتقديم منتخب صغير مستوى متميز".

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، حيث ستقام على 5 ملاعب.

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة، حيث كانت تقام بمشاركة 16 منتخبًا خلال البطولات السابقة.