هاني رمزي: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع

منتخب مصر يستعد لبطولة كأس الأمم الإفريقية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر، عن إمكانية انضمام لاعبين جدد وقدامى من المنتخب، لصفوف الفراعنة في المرحلة المقبلة.

وكان ابتعد السعيد وبعض العناصر الأخرى عن منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، بعد مجييء المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة الجديد.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية: "لن ننشغل بأي أزمات جماهيرية، وانضمام اللاعبين بما يخدم خطط الجهاز الفني". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف: "الباب مفتوح أمام الجميع في المنتخب، وعلى الرغم مما تردد على وجود مشاكل مع كهربا بينه وبين لاعبين أخرين إلا وأجيري قرر فتح صفحة جديدة مع الجميع".

وتابع رمزي: "الجهاز الفني لمنتخب مصر استطاع تخفيض معدل الأعمار إلى 25 عامًا ولكن سنحتاج بعض العناصر بنسبة قليلة في بطولة إفريقيا".

واختتم المدرب العام للمنتخب تصريحاته: "استضافة البطولة سلاح ذو حدين، الأول إيجابي هو الضغط الجماهيري الذي يحتاجه لاعب الجيل الحالي، والسلبي أنه مطالبون لتحقيق اللقب".

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ونجحت مصر في الفوز باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، حيث حصلت على 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط.