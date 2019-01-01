هاني أبو ريدة يتخلف عن مرافقة منتخب مصر في مواجهتي النيجر ونيجيريا

مصر تستعد لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

سيتخلف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رحلة منتخب مصر لمواجهتي النيجر ونيجيريا في الشهر المقبل خارج الديار.

ويختتم المنتخب المصري مواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، أمام النيجر يوم 22 أو 23 مارس المقبل، وبعدها مواجهة نيجريا وديًا يوم 26 من نفس الشهر.

وسيغيب أبو ريدة عن رحلة منتخب مصر أمام النيجر ونيجيريا، بسبب كأس الأمم الإفريقية 2019، التي سوف تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ويعد أبو ريدة رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي فازت مصر بتنظيمها مؤخرًا بعد سحبها من الكاميرون.

وتقام قرعة البطولة يوم 12 أبريل المقبل، تحت سفح الأهرامات في محفل كبير بحضور الكثير من نجوم الكرة الإفريقية تحت مظلة الكاف.

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وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى البطولة قبل حصوله على حق تنظيم البطولة، برفقة تونس ضمن مجموعتهم بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.