هاني أبو ريدة: كأس العالم للأندية لن يتعارض مع كأس أمم أفريقيا

قال هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية لفيفا أن موعد كأس العالم للأندية لن يتعارض مع بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، ذلك بعدما أعلن فيفا عن إقامة البطولة

أكد هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي لفيفا أن موعد إقامة كأس العالم للأندية لن يتعارض مع بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن إقامة مونديال الأندية عام 2021 في الصين بنظام مختلف وبمشاركة 24 فريقًا من جميع قارات العالم، وستُقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو.

رئيس الزمالك يُعلق على "التغريدات الودية" لتركي آل الشيخ تجاه الأهلي

وأثيرت عدة مخاوف حول تعارض البطولة القادمة مع كأس أمم أفريقيا، لكن أبو ريدة بدد تلك المخاوف بتأكيده على أنه كان ممثلًا للقارة السمراء في اجتماعات كونجرس ولجان الفيفا في الصين للتخطيط لإطلاق كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، مشددًا أنه كان حريصًا على عدم تعارض مواعيد مونديال الأندية مع الكان.

وأضاف "مسؤولو المسابقات في الاتحاد الدولي أكدوا أن جداول المنافسات ستراعي منح الوقت والراحة اللازمة للاعبي قارة أفريقيا ليتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم وأنديتهم بما لا يؤثر سلبيًا سواء في مشاركاتهم بكأس العالم للأندية أو بطولة الأمم الأفريقية".

وأتم الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم بالتنويه للعائد الفني والاقتصادي الكبير الذي سيعود على الكرة الأفريقية وأنديتها بالمشاركة في هذه البطولة العالمية، مما يساهم في تطوير الكرة في القارة.

وتمنى أبو ريدة أخيرًا التوفيق للأندية المصرية خاصة الأهلي والزمالك وأن يتمكنا من الفوز ببطولات الأندية الأفريقية للتأهل والمشاركة في مونديال الأندية، إذ سيساهم ذلك في تطوير كرة القدم في مصر.