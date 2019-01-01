هاني أبو ريدة: ضيق الوقت العقبة الوحيدة أمام استعدادات تنظيم أمم إفريقيا

البطولة ستقام في مصر خلال الصيف المقبل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، على أن الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا تجرى بشكل جيد، وأن مصر على استعداد لتنظيم البطولة الاستثنائية.

أبو ريدة قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "الاستعدادات في مصر تسير على قدمٍ وساق، قبل 100 يوم من بداية البطولة".

رئيس اتحاد الكرة تابع: "تم تحديد 6 ملاعب والبدائل الخاصة بها، وتطوير غرف خلع الملابس، وأيضًا الممرات بجانب تنفيذ بعض الملاحظات بالفنادق وملاعب التدريب".

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هاني أبو ريدة أردف: "هدفنا العمل من أجل تنظيم بطولة رائعة، ونجهز مفاجآت خلال سحب القرعة يوم 12 إبريل المقبل، وستقام بجوار الأهرامات، لنجمع بين التاريخ والحاضر والمستقبل لمصر".

وواصل: "ضيق الوقت هو عقبة لنا في طريق الاستعدادات، ولكن مصر بلد كبيرة وتستطيع أن تقدم تنظيمًا رائعًا للبطولة، في ظل التعاون بين اللجنة المنظمة والاتحاد الإفريقي"

أبو ريدة اختتم تصريحاته قائلًا: "هدفنا استعادة اللقب القاري مع نهاية الاستعدادات لهذه البطولة، وسيكلل مجهودنا بالتتويج".