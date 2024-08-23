هانز فليك: لن أكرر نفس الخطأ مع لامين يامال .. ولدينا الحل لإيقاف نيكو ويليامز

مدرب برشلونة يتحدث بصراحة قبل لقاء أتلتيك بيلباو...

رفض الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، التحدث عن الأمور المتعلقة بميركاتو النادي الكتالوني، بينما يستعد فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فليك في المؤتمر الصحفي للقاء: "نحن مستعدون جيدًا لمباراة بيلباو، أقول كثيرًا إنني سعيد بهذا الفريق. لقد تحدثت مع جميع اللاعبين تقريبًا اليوم وسأنتهي من التحدث إلى الباقي حتى يكونوا على دراية بوضعهم".

وأضاف: "جميع لاعبي برشلونة يستمتعون بوقتهم وهم على استعداد لبذل قصارى جهدهم من أجل الفريق، وهذا يساعدنا على التحسن".

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وتطرق فليك للحديث عن إلكاي جوندوجان، الذي رحل عن الفريق إلى مانشستر سيتي، قائلًا: "بعد المباراة ضد فالنسيا، أجرينا نقاشًا صادقًا وكنت أدرك أنه يريد مساعدتنا لكنه غير رأيه، هذه الأشياء تحدث. أعرفه شخصيًا لقد كان لاعبًا رائعًا لبرشلونة ولا أستطيع إلا أن أقول أشياء جيدة عنه".

وتابع: "تسجيل داني أولمو؟ هذه ليست وظيفتي. أنا أعمل مع الفريق بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع. داني يعجبني كثيرًا ونحن ننتظر تسجيله لأنني أتمنى أن يكون في الفريق. وفقًا لما أراه في التدريبات سيكون وجوده في التشكيلة أمرًا إيجابيًا للغاية".

وأوضح فليك موقف فيرمين لوبيز، قائلًا: "الانطباع الأول لدينا هو أنه جاهز للعب. كان من المهم بالنسبة له أن يحصل على راحة بعد بطولتين، وهو مستعد الآن لمساعدة الفريق".

وواصل: "أندرياس كريستنسن؟ هو يعاني من بعض المشاكل ولهذا السبب تدرب بشكل فردي. إنه لاعب رائع وأريده أن يكون جاهزًا بنسبة 100% وليس فقط 60%".

واستمر: "لامين يامال لعب بطولة أوروبا وتدرب لمدة أسبوعين ونصف وما رأيته لا يصدق. إنه يمتلك القدرة على التحكم بالكرة والسيطرة.. اللاعبون مثله يساعدون الفريق بشكل كبير. آمل ألا نرتكب نفس الأخطاء التي ارتكبناها في الشوط الأول في فالنسيا وأن نضعه بالمكان الصحيح".

وختم بالحديث عن نيكو ويليامز، جناح أتلتيكو بيلباو المرشح للانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، قائلًا: "ليس من وظيفتي أن أتحدث عنه، أنا أركز على لاعبي فريقي. جول كوندي سوف يوقفه جيدًا".