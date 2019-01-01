هانزي فليك.. من موظف بنك لتدريب بايرن ميونخ

رحلة طويلة ولكنها مميزة..

أكد بايرن ميونخ بقاء هانزي فليك على رأس العارضة الفنية للعملاق البافاري حتى يناير المقبل على أقل تقدير، مع احتمالية استمراره حتى نهاية الموسم ومن ثم التعاقد مع مدرب دائم.

فليك ليس بالاسم المشهور لدى جمهور كرة القدم العربي، فتجاربه كرجل أول ليست بالكثيرة أو في أندية كبيرة، ولكن يظل له امتيازًا كبيرًا باعتباره الرجل الثاني خلف يواخيم لوف خلال إنجاز التتويج بكأس العالم 2014 للمنتخب الألماني.

لكن ما هي قصة هانزي فليك؟ ذلك المدرب الذي دخل كرة القدم متأخرًا كلاعب، لكنه وُلِد كبيرًا، وكيف وصل إلى منصب المدير الفني لبايرن ميونخ؟ في هذا التقرير نستعرض معكم رحلة فليك مع كرة القدم.

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موظف بنك رفض كرة القدم

فليك وهو في عمر الثامنة عشر كانت الفرصة مواتية أمامه ليولد بطلًا، حيث عرض عليه مسؤولو نادي شتوتجارت العريق أن ينضم إلى صفوفهم، لكن فليك كان يعمل في أحد البنوك، ووافق شريطة أن يعمل في البنك ويتدرب مع الفريق في آن واحد.

لكن هذا الأمر لم يلق قبول إدارة الشفابينز والتي خيرته إما أن يعمل في البنك ويصير بديلًا داخل الفريق، وإما يتركه ويصير من الكتيبة الأساسية للعملاق الجنوبي، والتي توِّجت بعدها في نفس العالم بلقب الدوري الألماني.

في النهاية، قال فليك أنه فضّل الاستمرار داخل البنك واللعب أساسيًا في آن واحد، وبما أن الأمر لم يكن متاحًا، فشلت صفقة انتقاله إلى شتوتجارت.

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اللعب بقميص بايرن ميونخ

في سن العشرين، اكتُشِف من قبل كشافي بايرن ميونخ، ليخوض 5 سنوات من مسيرته بقميص العملاق البافاري حقق خلالها 4 ألقاب من البوندسليجا ولقب لكأس ألمانيا، ثم رحل إلى صفوف كولن، غير أن الإصابة التي تعرض لها حينها جعلته يعتزل كرة القدم وهو في عمر الثامنة والعشرين فقط.

رحلته مع التدريب

بدأ فليك التدريب من خلال العمل في هوفينهايم وهو في الدرجات السُفلى ووضع حجر الأساس في الفترة بين 2000 إلى 2005 للفريق من أجل الصعود إلى منافسات البوندسليجا.

ومن المصادفات الطريفة أن الرجل الذي خلف فليك في هوفينهايم وقاده للصعود للبوندسليجا ثم كتابة تاريخ كان رالف رانجنيك، الذي كان مرشحًا بارزًا لكي يكون المدرب الدائم في بايرن ميونخ بعد فليك.

عمل فليك لفترة جيزة مع الإيطالي المخضرم جيوفاني تراباتوني كمدرب مساعد في ريد بول سالزبورج، قبل أن يتلقى المكالمة التي غيرت حياته، عندما عرض عليه يواخيم لوف معاونته في تدريب ألمانيا عام 2006.

من 2006 وحتى 2014 كان فليك هو الرجل الثاني لمنتخب ألمانيا، وسجل هو ولوف تاريخًا جديدًا كونهما أول ثنائي يعمل في المنتخب الألماني وهما لم يشاركا من قبل في أي مباراة دولية كلاعبين بقميص المانشافت.

بعدما ترك المنتخب بعد مونديال البرازيل، عمل لفترة وجيزة بالسلك الإداري في هوفينهايم، قبل أن يبدأ هذا الموسم معاونة نيكو كوفاتش في تدريب بايرن ميونخ.

عند سؤال عن لماذا وافق على المهمة قال "لم أفكر كثيرًا بمجرد وصول العرض، العمل في بايرن ميونخ هو أمر كبير ومميز.".

أفكاره التدريبية

على عكس أغلب مدربين جيله من الألمان، ففليك مدرب متحفظ إلى حد كبير، لا يحب الهجوم أو الكرة الشاملة، ويفضل أن تكون لديه دفاعات قوية على أن تتواجد قوة هجومية دون تأمين دفاعي.

كلمات صاحب الـ 54 عامًا الأولى بعد تولي مهمة البايرن كانت واضحة، حيث عبّر بوضوح عن قيمة امتلاك خط دفاع قوي والذي يضمن للفريق الفوز، ولكنه في الوقت نفسه لم يقلل من أهمية الهجوم.

بايرن ميونخ على وجه التحديد دائمًا ما يميل إلى المدربين أصحاب الفلسفة الهجومية البحتة، وليس أدل على ذلك من أن إيريك تين هاج هو خريج مدرسة بايرن التدريبية، ومن خلفه تيم فالتر، والذي يعمل في شتوتجارت حاليًا، من مهاويس الهجوم أيضًا.

لكن فليك بالتوازن كسب قلب الجمهور، وطمأنهم على حال الفريق، الذي لم يتلق أي تسديدة على مرمى مانويل نوير خلال مباراتين أولمبياكوس وبوروسيا دورتموند.

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كما بدا واضحًا أن فليك قد ورث القدرة على التعامل مع اللاعبين من لوف، فأغلب لاعبي بايرن ميونخ يحبون التعامل معه من جهة ومن جهة أخرى يثقون في قدراته، ويتعامل هو نفسه معهم كصديق ويستطيع كسب ودهم، تمامًا كما يفعل معلمه في المنتخب الألماني.

ليس أدل على ذلك من أنه كان أول من احتوى خافي مارتينيز عندما بكى لعدم اللعب وإهمال كوفاتش له، الأمر الذي طمأن إدارة رومينيجه أنه سيكون المناسبة لهذه الحقبة والمثالي لفكرة المدرب المؤقت الذي يلم شمل الفريق ويحسن الأجواء.

ماذا بعد بايرن ميونخ؟

الأكيد أن فليك لن يُكمل كمدرب مساعد مع مدرب بايرن الجديد مهما كان اسمه، ولكن الأكيد أيضًا أن أبواب التدريب في البوندسليجا ستفتح على مصرعيها إن واصل في تقديم الأفكار الناجحة وتكوين بايرن صلب على مختلف الأصعدة.