تلقى العملاق الكتالوني برشلونة ضربة قوية؛ وذلك بتأكد غياب الجوهرة الإسبانية لامين يامال عن مواجهة نادي صباح الأذربيجاني، مساء يوم الأربعاء القادم.

برشلونة يحل ضيفًا على صباح، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وجاء استبعاد يامال من مواجهة الفريق الأذربيجاني؛ كـ"إجراء احترازي" بسبب معاناة اللاعب الشاب من انزعاجات على مستوى الكاحل الأيمن، بعد مواجهة نادي فياريال الإسباني الأخيرة.

ورغم تخوف الجمهور البرشلوني من فقدان لاعب بحجم يامال، خاصة في ظل سعي العملاق الكتالوني لحجز أحد المراكز الثمانية المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي الأوروبي؛ فإن الفريق قد يستفيد من هذا الغياب كثيرًا، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

جيسي بيسيوو.. ربما يكون حلًا جديدًا لبرشلونة!

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الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قام بـ"استدعاء" النجم البلجيكي الشاب جيسي بيسيوو، إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم ضد صباح؛ وذلك للمرة الأولى "رسميًا" في مختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

بيسيوو انضم إلى برشلونة في صيف عام 2026، قادمًا من نادي كلوب بروج البلجيكي؛ وسط تقارير أكثر من رائعة عن إمكانات اللاعب الفنية، والتي تحتاج إلى ثقل تكتيكي فقط.

ومع أول "استدعاء" رسمي؛ ربما يتحصل بيسيوو على بعض الدقائق ضد صباح، مستغلًا النقص العددي في خط الهجوم بغياب لامين يامال بالذات.

ولمَ لا؟!.. ربما يتألق النجم البلجيكي الشاب في الدقائق التي يشارك فيها، ويكون حلًا هجوميًا جديدًا في قادم المواعيد؛ خاصة في ظل تراجع الانطلاقة القوية للألماني كريم أديمي، بالإضافة إلى انخفاض معدل أهداف البرازيلي رافينيا دياز في آخر مباراتين أو ثلاث.

لامين يامال.. الجاهزية لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا

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فريق برشلونة الأول لكرة القدم يخوض رحلة شاقة، بالسفر من إقليم كتالونيا إلى أذربيجان، ثم العودة من جديد؛ وذلك بالتزامن مع اشتعال المنافسة في مختلف البطولات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وبعد مواجهة صباح؛ سيكون برشلونة على موعد مع مباراة "مقلقة" أمام نادي ديبورتيفو لاكورونيا، في الجولة 14 من مسابقة الدوري الإسباني.

وعلى الورق؛ برشلونة هو المرشح للفوز على لاكورونيا، إلا أن الفريق الكتالوني كثيرًا ما عانى على أرض هذا النادي الإسباني العريق.

وبالتالي؛ فإن برشلونة سيستفيد من غياب يامال ضد فريق صباح الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

* أولًا: التعافي التام من انزعاجات الكاحل.

* ثانيًا: تجنب رحلة أذربيجان الشاقة.

وكل ذلك سيساعد يامال على الوصول إلى مباراة ديبورتيفو لاكورونيا، مساء يوم الأحد القادم؛ وهو في جاهزية بدنية وفنية عالية، من أجل مساعدة برشلونة على تحقيق الثلاث نقاط.

هانزي فليك.. التحرر من "تبعية يامال" المرهقة

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منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، ولامين يامال لم يغب عن أي مباراة لبرشلونة؛ وذلك على النحو التالي:

* مباريات: 17.

* المشاركة أساسيًا: 17.

* الدقائق: 1.445.

* مساهمات تهديفية: 26.

* أهداف: 13.

* تمريرات حاسمة: 13.

وأصبح لعب برشلونة، وفوزه في المباريات، متوقفًا على الحالة الفنية ليامال، وصناعته للفارق فوق أرضية المستطيل الأخضر.

وليس معنى هذا أن باقي اللاعبين لا يستطيعون حمل برشلونة؛ لكن أهمية يامال زادت كثيرًا، بدرجة أن الفريق أصبح يعاني إذا لم يكن في حالته أو قام المدافعون بإيقافه.

ولذا.. قد تكون مواجهة صباح فرصة ذهبية أمام فليك؛ من أجل تجربة حلول وخيارات تكتيكية أخرى، بعيدًا عن يامال "الغائب".

وربما هذه الحلول، يتم اللجوء إليها في بعض المباريات، التي يتواجد فيها يامال ولا يكون في كامل مستواه؛ ما يعني تحرر فليك وبرشلونة من "التبعية المرهقة"، منذ بداية الموسم الحالي