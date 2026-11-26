مشاركة تابع GOAL على جوجل

اعترف هانزي فليك، مدرب برشلونة، بعدم وجود أي تواصل بينه وبين كارلو أنشيلوتي بشأن إدارة الحمل البدني الكبير لرافينيا. وبينما أكد المدرب الألماني أن تصريحاته ليست انتقادًا لمنافسه السابق، دعا إلى تعزيز التواصل بين مدربي الأندية والمنتخبات من أجل حماية اللاعبين.

إعلان

فليك يكشف صمت أنشيلوتي بشأن رافينيا

كشف فليك أنه لا يتواصل مع أنشيلوتي بشأن إدارة الحمل البدني لرافينيا. وفي مقابلة مع TNT Sports، تحدث المدرب الألماني عن الطريقة التي يتعامل بها النادي الكتالوني مع الجدول المزدحم للجناح البرازيلي.

ومع الدور المحوري الذي يؤديه رافينيا في كامب نو، يبقى تحقيق التوازن في متطلباته البدنية بين التزامات النادي والمنتخب أولوية رئيسية بالنسبة إلى فليك.

«كل واحد يعمل على طريقته»

وعندما سأله المحاور مباشرة عمّا إذا كان هناك غياب للتواصل مع أنشيلوتي، تحدث فليك بصراحة عن الوضع. فرغم أن طريقيهما تقاطعا في الماضي، فإن علاقة العمل الحالية بين المدربين لا تتضمن تبادلًا منتظمًا للمعلومات حول اللاعبين المشتركين.

وقال فليك: «ليس لدي أي تواصل معه. هكذا هو الأمر. نحن نعرف بعضنا لأننا تواجهنا خلال الموسمين الماضيين، أو على الأقل في الموسم الماضي. كما كانت تربطنا علاقة جيدة عندما كان يدرب بايرن ميونخ.

إعلان إعلان

«في النهاية، كل واحد يعمل على طريقته، وأنا لا أمانع ذلك. هذا ليس انتقادًا. من الطبيعي أن يركز كل مدرب على فريقه».

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية ديبورتيفو الدوري الإسباني 10:15 برشلونة

إشادة برافينيا ودعوة إلى حوار أفضل

وتنبع رغبة فليك في تعزيز التواصل بخصوص المجهود البدني الهائل الذي يقدمه رافينيا مع برشلونة. وأشاد المدرب بنشاط قائده الذي لا يهدأ بعد أدائه اللافت أمام فياريال.

وأوضح فليك: «هذه هي طريقته في اللعب، وهذا هو سلوكه وعقليته. إنه يقدم كل ما لديه دائمًا على أرض الملعب. ما فعله أمام فياريال كان مذهلًا. إنه يركض كثيرًا ويقطع كيلومترات عديدة ويلعب بشراسة هائلة. هذا هو رافا، قائدنا».

إعلان

واستنادًا إلى تجربته السابقة في تدريب المنتخبات، اعترف فليك بأنه يفتقد قنوات التواصل المفتوحة التي كان يحافظ عليها في السابق مع مدربي الأندية، وقال: «بالطبع، أعتقد أنه سيكون من الإيجابي أيضًا أن يكون هناك تواصل أكبر مع مدربي المنتخبات، حتى نتمكن من القول: "إنه بخير، إنه ليس بخير" أو "عليك الانتباه إلى هذا الأمر". كنت أفعل ذلك عندما كنت مدربًا لمنتخب ألمانيا، وأنا أفتقد ذلك بصراحة».

اللاعبون أولًا في المرحلة المقبلة

ويبقى أن نرى ما إذا كانت تصريحات فليك العلنية ستدفع إلى تغيير في طريقة تنسيقه مع أنشيلوتي بشأن رافينيا. أما في الوقت الحالي، فسيواصل برشلونة إدارة دقائق لعب قائده وتعافيه داخليًا في ظل متطلبات الموسم.